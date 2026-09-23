Svet

MAKRON LUPIO ŠAKOM O GOVORNICU U UN: Francuski predsednik izazvao veliku pažnju javnosti, pobesneo zbog Trampa? (VIDEO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 10:40

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FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron je u utorak, u svom poslednjem govoru pred Generalnom skupštinom UN u svojstvu predsednika, direktno osporio tvrdnju Donalda Trampa da je okončao rat u Gazi.

МАКРОН ЛУПИО ШАКОМ О ГОВОРНИЦУ У УН: Француски председник изазвао велику пажњу јавности, побеснео због Трампа? (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Makron je rekao da proglašeni mir nije otvorio humanitarni pristup "ni na sekundu", a dok je to govorio udarao je šakom o govornicu, pitajući sve da li bi trebalo da ceo svet samo da posmatra "spektakl" koji bi sve trebalo da osramoti.

Pre toga, sa iste govornice, Tramp je dao potpuno drugačiju tezu.

Naime, američki predsednik je istakao da je rat koji je pre godinu dana "brutalno besneo" sada završen, kaoi da su svi taoci, živi i mrtvi , vraćeni kućama, zahvalivši pritom Savetu bezbednosti i svom Odboru za mir na podršci njegovom planu od 20 tačaka za Gazu.

Bela kuća je posle Trampovog govora poručila da je američki predsednik "okončao rat" i da "niko nije učinio više za mir i stabilnost u regionu".

Makron je, osim što je direktno osporio Trampove tvrdnje lupanjem o sto, dodatno upozorio i na kršenja primirja na Zapadnoj obali.

Takođe je rekao da potkopavanje suvereniteta izraelskih suseda zapravo slabi samu sigurnost Izraela.

Celu situaciju okarakterisao je kao globalni izbor između "zakona džungle" i "civiliziranog međunarodnog društva", podsetivši i da je Francuska prošle godine priznala Palestinu i uvela određene sankcije zbog nasilja doseljenika uprkos domaćim kritikama da to priznanje nije propraćeno dovoljnim konkretnim delovanjem.

Makron je na kraju svoj govor završio rečima: "Živele Ujedinjene nacije!"

(Večernji list)

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