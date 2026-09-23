MAKRON LUPIO ŠAKOM O GOVORNICU U UN: Francuski predsednik izazvao veliku pažnju javnosti, pobesneo zbog Trampa? (VIDEO)

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron je u utorak, u svom poslednjem govoru pred Generalnom skupštinom UN u svojstvu predsednika, direktno osporio tvrdnju Donalda Trampa da je okončao rat u Gazi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Makron je rekao da proglašeni mir nije otvorio humanitarni pristup "ni na sekundu", a dok je to govorio udarao je šakom o govornicu, pitajući sve da li bi trebalo da ceo svet samo da posmatra "spektakl" koji bi sve trebalo da osramoti.

Pre toga, sa iste govornice, Tramp je dao potpuno drugačiju tezu.

🚨🇫🇷🇮🇱🇵🇸 ALERTE INFO ! TOURNANT HISTORIQUE : POUR LA PREMIÈRE FOIS, EMMANUEL MACRON APPELLE, DEVANT LES CHEFS D’ÉTAT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU, À NE PLUS RESTER INACTIFS FACE AU GÉNOCIDE EN PALESTINE 🤯 « Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d’États à reconnaître la Palestine. J’entends le cynisme de certains : "Reconnaissance de papier, regardez la réalité !" Mais QUELLE EST NOTRE CRÉDIBILITÉ SI NOUS CONTINUONS DE RESTER INACTIFS FACE À GAZA ? Certains se flattent d’une paix prétendue ! Mais cette paix n’a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ? JAMAIS ! Regardez ce qui se passe en Cisjordanie ! Au nom de quoi ? LE HAMAS N’A JAMAIS SÉVI EN CISJORDANIE ! TOUS CEUX QUI PRÉTENDENT QUE LA SÉCURITÉ D’ISRAËL PASSE PAR LA VIOLATION DE LA SOUVERAINETÉ DE TOUS SES (pays) VOISINS FONT UNE ERREUR FUNESTE ! » — Impact (@ImpactMediaFR) September 22, 2026

Naime, američki predsednik je istakao da je rat koji je pre godinu dana "brutalno besneo" sada završen, kaoi da su svi taoci, živi i mrtvi , vraćeni kućama, zahvalivši pritom Savetu bezbednosti i svom Odboru za mir na podršci njegovom planu od 20 tačaka za Gazu.

Bela kuća je posle Trampovog govora poručila da je američki predsednik "okončao rat" i da "niko nije učinio više za mir i stabilnost u regionu".

Makron je, osim što je direktno osporio Trampove tvrdnje lupanjem o sto, dodatno upozorio i na kršenja primirja na Zapadnoj obali.

Takođe je rekao da potkopavanje suvereniteta izraelskih suseda zapravo slabi samu sigurnost Izraela.

Celu situaciju okarakterisao je kao globalni izbor između "zakona džungle" i "civiliziranog međunarodnog društva", podsetivši i da je Francuska prošle godine priznala Palestinu i uvela određene sankcije zbog nasilja doseljenika uprkos domaćim kritikama da to priznanje nije propraćeno dovoljnim konkretnim delovanjem.

Makron je na kraju svoj govor završio rečima: "Živele Ujedinjene nacije!"

(Večernji list)

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