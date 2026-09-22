Marko Nikolić: Poslednji sam koji će da baci kamen na ljude u Partizanu, a što se tiče Srbije...

Srpski stručnjak pružio je podršku "parnom valjku" i "orlovima".

Credit: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Nekadašnji strateg Partizana, a danas tvorac velikih uspeha atinskog AEK-a, Marko Nikolić, bio je jedan od najzapaženijih učesnika Adria Fudbal Foruma, gde je otvoreno i bez dlake na jeziku govorio o svim aktuelnim fudbalskim temama - nakon što se isti završio.

Ipak, u danima kada njegov bivši klub prolazi kroz možda najteže trenutke u novijoj istoriji, Nikolićeve reči o crno-belima odjekuju najsnažnije.

Kao poslednji trener koji je u vitrine kluba iz Humske uneo šampionski pehar (čuvena dupla kruna 2017. godine), Nikolić s posebnom emocijom prati dešavanja u Partizanu.

– Pratim, naravno, koliko god mogu. Zauzet sam svojim poslom, ali kad god imam priliku – ispratim. Kako da ne pratim šta se dešava uopšte u našem fudbalu i u Partizanu? Ljudi koji su trenutno u klubu, na mnogim pozicijama, većinom su moji bivši igrači, i to u više mandata. Ja njih pre svega volim, poštujem, cenim i na njihovoj sam strani. Poslednji sam čovek koji će baciti kamen ka njima u ovom trenutku! Naprotiv, sada kada je težak momenat – a jeste težak – mogu da računaju isključivo na moju podršku, u svakom smislu – poručio je emotivno Nikolić i potvrdio da je na vezi sa klupskim legendama:

– U kontaktu sam i sa Dankom Lazovićem, i sa Sašom Ilićem, sa svima njima.

Nikolić u Grčkoj beleži nestvarne rezultate. Sa AEK-om je napravio podvig osvajanjem titule, igrao četvrtfinale Lige konferencija, a sada je klub uveo u elitno društvo Lige šampiona, gde je već na startu upisao tri boda.

– U ovom trenutku utisci su zaista fantastični. Živimo neku bajku. Veoma brzo, verovatno i pre vremena i očekivanja, preskočili smo neke stepenike. Došli smo do četvrtfinala Lige konferencija, osvojili prvenstvo, ušli u Ligu šampiona... Grci su poznati kao vatren, topao narod, mediteranski mentalitet koji je po mnogo čemu blizak nama. Sada, kada pobeđujemo i kada ide dobro, naš život dole je zaista bajka. Na svakom koraku iskazuju ogromnu ljubav, to se oseća od jutra do mraka, a čovek u tome ne može da ne uživa. Rasprodat je stadion na svakoj utakmici, za mene je sve to veliko zadovoljstvo.

Ipak, iskusni stručnjak spušta loptu na zemlju:

– Uživam u ovom poslu, a poslednjih godinu i po dana se osećam izvanredno. Nadam se da će to potrajati što duže, iako je jasno kao dan da će ova sezona biti mnogo zahtevnija od prethodne iz mnogo razloga. Ponoviti taj uspeh biće znatno teže nego ono što smo uradili u prvoj sezoni. Ipak, u Ligi šampiona smo već uzeli tri boda i borićemo se. To sam rekao i grčkim medijima i igračima: želimo da se takmičimo na najvišem nivou, a ne da budemo ikebana i puki učesnici, već da probamo da prođemo u sledeću rundu.

O LUKI JOVIĆU: „NISAM JA URADIO NIŠTA, TO JE NjEGOVA ZASLUGA“

Jedan od Nikolićevih najvećih uspeha u Grčkoj jeste i fudbalsko „vaskrsenje“ Luke Jovića, koji ponovo rešeta mreže.

– Nisam ja uradio ništa, to je isključivo Lukina zasluga. On je izvanredan igrač i dobar momak. Njemu je očigledno bila potrebna sredina u kojoj će imati puno poverenje. Ako je nešto dobio od nas – dobio je poverenje, a on to vraća na način na koji vidite. Luka je igrač sa pedigreom Real Madrida i Milana, a biti igrač takvih klubova ne može biti slučajnost. To je znak vrhunskog kvaliteta, bez greške. Trebao mu je ambijent u kom se oseća dobro, voljeno i poštovano. On to oseća od svih nas u klubu, kao i od publike. Nadam se da će dati još više golova ove sezone nego prošle, o tome često razgovaramo.

SKAUTING ZA SRBIJU: „GRCI SU OPASNI, ALI VERUJEM U NAŠE I PAUNOVIĆA“

Predstojeći duel reprezentacija Srbije i Grčke bio je nezaobilazna tema:

– Neću moći da budem na utakmici uživo. Grčka je vrlo potentna, mlada, perspektivna i izuzetno neprijatna reprezentacija. Zapanjujući je kvalitet i količina novca u transferima koje grčki igrači prave. Ovo leto je poseban primer – napravili su u zbiru transfere od oko 150 miliona evra, možda i više. Sve su to transferi od 20, 25, 30 miliona evra, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu, a pogledajte samo u kojim klubovima igraju.

Ipak, Nikolić veruje u „orlove“ i rad selektora:

– Verujem u našu reprezentaciju. Ne slažem se sa ocenama da nemamo kvalitet. Imamo kvalitet, imamo dobrog selektora. Potrebno je samo da kreiramo dobar ambijent, to je ključ! Setimo se perioda 2008–2010. kod Radomira Antića: ambijent je taj koji je rodio rezultat. Treba učiti iz prošlosti. Očekujem neizvesne utakmice i nikome ne bih dao prednost.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Fudbalska reprezentacija Srbije

Osvrnuo se i na buran period u taboru nacionalnog tima:

– Bilo je evidentno da je selektor bio pogođen onim što se desilo u junu. Loša organizacija je dovela do neprijatne situacije za novog selektora, čoveka koji je zasluženo i izuzetno pozitivno dočekan od naroda. Međutim, u njegovom tonalitetu i izjavama sada vidim novu energiju i siguran sam da će sa svojim saradnicima i momcima stvoriti pravi ambijent.

FUDBALU SU POTREBNI SEMINARI

Nikolić je pohvalio organizaciju regionalnog foruma, istakavši da fudbal mora da uči od drugih sportova:

– Ovo je nešto za čim vapi naš fudbal i naš sport uopšte. Često smo u fudbalu ljubomorni na naše kolege iz košarke i njihove klinike, pa smo imali apsurdnu situaciju da fudbalski treneri odlaze na košarkaške seminare – što sam i sam radio. Ovo jeste dobar početak i čestitam organizatorima. Nadam se da će ovo biti inicijalna kapisla za usko stručne seminare koji bi morali da budu obavezni. Samo razmena mišljenja, pa čak i konflikt mišljenja, može da nas povuče napred.