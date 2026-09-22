VAR analiza: Sudija je pogrešio i uticao na rezultat meča OFK Beograd - Radnički (VIDEO)
Ustanovljeno je da je arbitar napravio grešku na Karaburmi, dok je na utakmici u Šapcu VAR sa pravom dodelio jedanaesterac lučanskoj Mladosti.
Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije ocenila je da je OFK Beograd oštećen u porazu od Radničkog 1923 rezultatom 5:3, u meču 10. kola Superlige Srbije.
U VAR analizi objavljenoj na sajtu FSS kao sporna je izdvojena situacija kod četvrtog gola Kragujevčana. David Buhta je pogodio mrežu, ali je pogodak, prema proceni Komisije, morao da bude poništen zbog ofsajda.
U trenutku udarca Uroša Sremčevića nalazio se u nedozvoljenoj poziciji i bio je najbliži golmanu OFK Beograda. Kretao se prilikom šuta, čime je, prema analizi, uticao na čuvara mreže i njegovo vidno polje.
“Prilikom šuta napadača na gol protivnika, jedan od njegovih saigrača nalazi se u ofsajd položaju. Saigrač se nalazi veoma blizu golmana, na liniji golmanovog prostora. Kreće se prilikom šuta na gol i time ofsajd položaj u kome se nalazi postaje aktivan. Očekivana odluka je da pogodak ne bude priznat, jer igrač utiče na protivničkog golmana, ometajući mu vidno polje. U ovakvoj ofsajd situaciji, očekuje se i intervencija VAR sudije, kako pogodak ne bi bio priznat”, piše u VAR analizi.
Na Karaburmi je viđeno ukupno osam golova, a Radnički 1923 je na kraju odneo pobedu 5:3.
Sudijska komisija analizirala je i situaciju sa utakmice Mačva – Mladost, završene pobedom gostiju 2:1.
Lučanci su do izjednačenja stigli u 65. minutu iz jedanaesterca, nakon što je VAR intervenisao kod odluke glavnog sudije.
“Nakon šuta na protivnički gol, lopta na svom putu dodiruje nogu odbrambenog igrača, a zatim ga pogađa u ruku. Ruka se nalazi u neprirodnom položaju, van tela, i čini telo neprirodno većim. Lopta nakon kontakta s telom odbrambenog igrača ne menja svoj pravac (ne odlazi u levu ili desnu stranu), nego nastavlja u istom pravcu. Imajući u vidu navedene kriterijume, VAR ispravno sugeriše sudiji da pregleda snimak. Nakon OFR, sudija donosi ispravnu odluku”, navedeno je.
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