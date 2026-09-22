Hapšenja i istraga

VJT: Predložen pritvor za državljanina Bugarske zbog silovanja 25-godišnjaka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 19:54

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U VIŠEM javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu saslušan je danas državljanin Republike Bugarske V.P. (33), a zatim je predloženo da mu se odredi pritvor, zbog sumnje da je 17. septembra na teritoriji GO Palilula izvršio krivično delo Silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.

ВЈТ: Предложен притвор за држављанина Бугарске због силовања 25-годишњака

VJT Beograd

Kako je saopšteno iz VJT, osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu.

Nakon saslušanja. tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da V.P. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

(Tanjug)

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