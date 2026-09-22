Svet

"AMERIKA SE VRATILA I IDE JOJ BOLJE NEGO IKADA" Tramp zadovoljan: Zavide nam, vodimo gotovo u svim oblastima

В.Н.

22. 09. 2026. u 16:57

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da su se Sjedinjene Američke Države "vratile" i da su snažnije nego ikada ranije.

АМЕРИКА СЕ ВРАТИЛА И ИДЕ ЈОЈ БОЉЕ НЕГО ИКАДА Трамп задовољан: Завиде нам, водимо готово у свим областима

Foto: JHG / Alamy / Profimedia

"Zavide nam na ekonomiji, vojska je najmoćnija na svetu, tehnologija je najbolja, i vodimo u gotovo svim oblastima. Naše gorivo napaja planetu. Našoj zemlji ide bolje nego ikada, budućnost je svetla", rekao je Tramp u svom govoru na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN.

Prema njegovim rečima, više Amerikanaca je danas zaposleno nego ikada, a siromaštvo među građanima SAD, uključujući  Afroamerikance i Hispanoamerikance, je na istorijskom minimumu.

"Moja adminsitaracija radi na svim nepotrebnim propisima. Snizili smo poreze i više imamo investicija nego bilo koja zemlja u istoriji", rekao je Tramp.

On je izjavio da "ne veruje u to da se problemima treba dozvoliti da se pogoršaju", pošto ih je tada samo teže rešiti.

"Dakle, dok su drugi samo pričali, ja sam delovao. Dok su drugi govorili o miru, ja sam ga ostvario. Dok su drugi zanemarivali pretnje, ja sam im se suprotstavio. Dok su drugi govorili o hrabrosti, Amerika ju je pokazala. Dok su drugi obećavali snagu, ja sam je iskoristio da učinim Ameriku najmoćnijom zemljom na svetu. U saradnji sa mnogim nacijama prisutnim u ovoj sali, rešavamo decenijske, teško rešive izazove i okončavamo poslove koji su godinama stajali nedovršeni. I to radimo uspešno", istakao je Tramp.

 

(Tanjug)

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