ZAOKRET U TRANSPORTU NAFTE: Saudijska Arabija aktivira ključnu rutu
SAUDIJSKA Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda Istok-Zapad, a izvoz sirove nafte iz luke Janbu na Crvenom moru mogao bi da bude nastavljen već danas, rekli su danas Rojtersu anonimni izvori upoznati sa situacijom.
Kako se navodi, jedan tanker trebalo bi kasnije danas da bude utovaren u luci Janbu, a prema jednom od izvora teret će biti namenjen Kini.
Saudijska Arabija je, nakon poremećaja u transportu nafte kroz Ormuski moreuz usled rata na Bliskom istoku, koristila ovaj naftovod za preusmeravanje oko četiri miliona barela dnevno ka luci Janbu, što predstavlja oko četiri odsto globalne ponude nafte, prenosi Tanjug.
Pomenuti naftovod je bio zatvoren nakon napada dronovima 13. septembra, zbog čega su obustavljeni utovari sirove nafte u luci Janbu, podseća britanska agencija.
Naftovod je nakon ponovnog pokretanja radio smanjenim kapacitetom, a jedan od izvora rekao je da kompanija Aramko nastoji da protok vrati na oko četiri miliona barela dnevno.
Bezbednosni izvor, međutim, naveo je da bi potpuna normalizacija rada mogla da potraje nekoliko nedelja.
Drugi trgovci naveli su da se pripremaju za obnovu saudijskog izvoza tako što premeštaju tankere ka egipatskoj luci Port Said na Mediteranu, kao i ka luci Sidi Kerir, gde je moguć transfer nafte sa broda na brod.
Vesti o obnavljanju transporta kroz naftovod Istok-Zapad uticala je na blagi pad cene nafte, tako da je cene Brenta u 17.00 časova smanjena za 0,49 odsto na 99,820 dolara po barelu.
(Alo)
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