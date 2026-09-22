"NE POSTOJE ČAROBNI ŠTAPIĆI KOJI MOGU DA REŠE SUKOBE" Vučić: Slušajući Trampa, jasno vam je da će se nastaviti pokušaj dominacije SAD
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći iz Njujorka za RTS, pomenuo predsednika SAD Donalda Trampa, kao i veštačku inteligenciju.
- Slušajući Trampa, osim delova koji su namenjeni domaćoj javnosti, jasno vam je da će se nastaviti ista politika - pokušaja dominacije SAD, posebno u odnosu na Kinu - kaže Vučić.
Ističe da je jedno od najznačajnih pitanja hoćemo li mi upravljati AI ili ona nama.
- Jasno je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe. Ne znam da li smo mnogo toga čuli ili dobili. Ni sa Iranom, jer imao je i dijametralne poruke oko Irana, te: "izgubili ste sve, nestajete sa lica zemlje". Pet rečenica, posle toga možete da budete najprosperitetniji narod, ne samo u Aziji i Bliskom Istoku, već u Srednjem Istoku, već i na celom svetu. Tako da, ne znam da li smo mnogo toga novog čuli ili dobili, ali ono što možete da vidite to je da se sve veći broj lidera okuplja ovde da bi obavljali bilateralne poslove, zato što je to zgodno mesto da se sastanete sa onima u istom trošku, sa mnogo ljudi - kazao je on.
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