Crno-beli kažnjeni zbog sramotnog ponašanja navijača: Cela Italija zgrožena ovim potezom tifoza sa južne tribine
Klub reagovao tokom utakmice, što je uzeto kao "olakšavajuća okolnost" prilikom izricanja kazne
Juventus je kažnjen sa 10.000 evra zbog ponašanja dela svojih navijača tokom minuta ćutanja posvećenog legendarnom Sandru Macoli, koji je preminuo u subotu u 83. godini. Grupa navijača sa južne tribine (curva sud) okrenula je leđa terenu i pevala dok je ostatak stadiona odavao počast nekadašnjem asu Intera.
Incident se dogodio uoči utakmice Juventusa i Atalante, a Fudbalski savez Italije naložio je da se minut ćutanja za Macolu održi na svim terenima Serije A tokom prethodnog kola. Međutim, deo navijača torinskog kluba odlučio je da ga ne ispoštuje.
Prema odluci disciplinskih organa, samo mali procenat navijača na južnoj tribini prvog prstena nije ispoštovao minut ćutanja. Ostatak publike se od tog ponašanja distancirao i aplauzom odao počast Macoli.
Kazna je mogla da bude znatno oštrija, ali i blaža jer su 2023. Empoli, Fiorentina, Verona, Lacio i Udineze kažnjeni sa po 5.000 evra zbog zvižduka i skandiranja tokom minuta ćutanja posvećenog bivšem predsedniku Italije Đorđu Napolitanu.
Juventus je kažnjen sa 10.000 evra, dok su disciplinski organi prilikom odmeravanja sankcije uzeli u obzir brzu reakciju kluba i njegovo javno ograđivanje od ponašanja navijača.
- Nikakvo rivalstvo ne može opravdati nedostatak poštovanja tokom minuta ćutanja. Odavanje počasti i zajedničko sećanje u trenucima komemoracije predstavljaju zajedničku odgovornost koja prevazilazi pripadnost i klupske boje - poručio je Juventus.
Ta reakcija kluba stigla je još tokom utakmice, a upravo su ograđivanje Juventusa i činjenica da se ostatak publike distancirao od spornog ponašanja doprineli ublažavanju kazne. Zbog toga nije doneta ni mera zatvaranja južne tribine za naredni meč.
Ponašanje dela navijača izazvalo je brojne osude u Italiji. Legenda Juventusa i "azura" Marko Tardeli opisao je incident kao jedan od najmračnijih trenutaka.
Macola je bio jedna od najvećih legendi Intera, za koji je nastupao tokom čitave karijere, pa je odavanje pošte imalo posebnu težinu upravo u Torinu, gde je rođen i gde je Juventus njegov najveći rival. Ipak, italijanski fudbalski savez je insistirao da minut ćutanja bude prilika za odavanje počasti bez obzira na klupsku pripadnost.
Kao olakšavajuća okolnost tifozima možda može da se uzme to što je pre odavanja pošte MAcoli na tribinama izbila prava ludnica jer se dole na terenu (zbog promocije svoje kartice u jednoj popularnoj video-igrici) pojavio Alesandro del Pjero. On je doživeo ovacije celog stadiona, ali i igrača i stručnog štaba uključujući i trenera Spaletija koji je prekinuo izjavu pre početka meča kako bi aplaudirao legendi kluba koji je inače svoj poslednji meč u dresu Juvea odigrao upravo protiv Atalante.
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