VUČIĆ GOVORIO ZA RTS: Jasno je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Njujorku odakle je govorio za RTS.

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- Slušajući Trampa, osim delova koji su namenjeni domaćoj javnosti, jasno vam je da će se nastaviti ista politika - pokušaja dominacije SAD, posebno u odnosu na Kinu - kaže Vučić.

Ističe da je jedno od najznačajnih pitanja hoćemo li mi upravljati AI ili ona nama.

- Jasno je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe. Ne znam da li smo mnogo toga čuli ili dobili. Ni sa Iranom, jer imao je i dijametralne poruke oko Irana, te: "izgubili ste sve, nestajete sa lica zemlje". Pet rečenica, posle toga možete da budete najprosperitetniji narod, ne samo u Aziji i Bliskom Istoku, već u Srednjem Istoku, već i na celom svetu. Tako da, ne znam da li smo mnogo toga novog čuli ili dobili, ali ono što možete da vidite to je da se sve veći broj lidera okuplja ovde da bi obavljali bilateralne poslove, zato što je to zgodno mesto da se sastanete sa onima u istom trošku, sa mnogo ljudi - kazao je on.

- Ljudi iz Evropske unije počeli su, prestali su da ni podešavaju Ujedinjene nacije, počeli da dolaze, da organizuju forume, da organizuju sastanke, od predsednika Košte, predsednice fon der Lajen, do Emanuela Makrona, dakle mnogih drugih. Okej, kancelar Merc ima neke druge probleme sada u Nemačkoj, ali hoću da kažem da su dobro razumeli da moraju da se bore i za Afriku, da moraju da se bore za Aziju, jer se time bore za Evropu. Tako da plašim se da će ti "procepi" biti još veći, kao što sam rekao. I ono što je naš zadatak, to je da sačuvamo mir i stabilnost, da razgovaramo sa svima. Uh, danas još imamo dosta stvari koje moramo da obavimo, u četvrtak, rekao bih, još više. Sutra je naš istup u Ujedinjenim nacijama, tako da, videćemo. Ono što je važno, to je da razgovaramo sa što je moguće većim brojem ljudi. Danas sam razgovarao sa mnogo predsednika, mnogo premijera, sreo i gospođu fon der Lajen. Imali smo susret, i sada sastanak sa Kajom Kalas.

- Otvoren i iskren razgovor, ne lak razgovor. Od svih tema, od generala Mladića, pošto ništa ne volim da krijem, naravno. Ja sam odgovarao na to, do situacije na Kosovu i Metohiji i ispunjavanja norme iz Briselskog sporazuma, na čemu sam ja insistirao, posebno o uspostavljanju zajednice srpskih opština, do izbora u Srbiji gde nisam baš najbolje shvatio, ali sam ukazao gospođi Kalas, ne da bih se žalio, nego samo sam joj rekao da nisam baš razumeo o kakva je to kampanja kada najvećem svom političkom protivniku pretite silovanjem u zatvoru i to sa zvaničnog naloga studenata Beogradskog univerziteta, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. Ali ako je to sitnica u odnosu na ono što njihovi glavni protagonisti rade ženama u Srbiji, rekao sam da se ne žalim i da ne tražim od njih ništa, ali da ne mislim da je to nešto kako bi kampanja trebalo da izgleda. Ne znam baš na šta je tačno ona mislila, ali sam rekao da je moja dužnost bila da zaštitim žene u Srbiji i da kažem da su žene temelj našeg društva, da su žene najvažnije, da su žene najodgovornije. A da pretite ženama zato što drugačije misle, te kako ćete da ih šišate, kako ćete sve da jašete, kako ćete ne znam šta, izvinjavam se ljudima što čak te jezive izraze upotrebljavaju.