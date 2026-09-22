VENERA U ŠKORPIJI DONOSI NOVAC DO 25. OKTOBRA: Ovih 5 horoskopskih znakova očekuje brutalno bogatstvo

PET horoskopskih znakova imaće znatno više finansijskih prilika dok je Venera u Škorpiji do 25. oktobra. Venera je možda planeta ljubavi, ali trenutno čini čuda za naše novčanike.

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Škorpija je magnetski privlačna i intenzivna, a sa Venerom u ovom vodenom znaku, privlačimo bogatstvo i prilike da zaradimo još više. Ono što je još juče bilo skriveno, odjednom nam postaje dostupno - i spremni smo da to zgrabimo.

1. Škorpija

U velikoj si sreći! Sa Venerom u tvom znaku do 25. oktobra, finansijske prilike su beskrajne. Vrata koja su nekada bila čvrsto zaključana uskoro će ti se širom otvoriti. Članovi porodice biće velikodušniji, a mnogi ljudi će ti konačno vratiti dugove.

Pored toga, postaješ neizmerno privlačan/na. Planeta ljubavi i lepote desetostruko povećava tvoj magnetizam. Dobijaš priznanje koje zaslužuješ na poslu i postaješ centar pažnje u privatnom životu. Iako ne voliš uvek da budeš u reflektorima, u ovome ćeš zaista uživati.

2. Vodolija

Stičeš ozbiljno moćnu auru od sada pa do 25. oktobra. Trenutno si intenzivno privlačan/na sa Venerom u tvojoj desetoj kući. Deseta kuća je u potpunosti posvećena tvojoj karijeri i javnom imidžu, pa će pažnja koju dobijaš svakako ići u korist tvog bankovnog računa. Privlačiš partnerstva, i to ona poslovna koja će te podići na sledeći nivo.

Velike stvari ti dolaze u susret, posebno ako radiš u profesijama pod upravom Venere, kao što su izvođačke umetnosti ili posao terapeuta. Sve oči su uprte u tebe, zato se ponašaj u skladu sa tim. Ono što sada uradiš odrediće koliko ćeš tačno finansijskih prilika ostvariti.

3. Lav

Dok je Venera u Škorpiji, tvoj dom bi mogao postati tvoje omiljeno mesto. Umesto da večeri provodiš u gradu, sada pronalaziš radost u vlastitom domu. Venera je tu da te zaista okrene ka unutra. Posebno zato što se nalazi u toj fazi pred-senke.

To možda zvuči kontraproduktivno za zaradu novca, ali ti zapravo pruža priliku da pronađeš skriveno blago. Dozvoli sebi da se opustiš i ponovo povežeš sa svojom porodicom. Otkrićeš nešto što ranije nisi imao/la.

4. Vaga

Venera je u tvojoj drugoj kući novca i bogatstva. To znači da je vreme da dobro pogledaš svoje finansije. Proveri brojeve i pregledaj svoje pretplate. Uveri se da sve izgleda kako treba. Ako nešto deluje pogrešno, moraš se izboriti za sebe.

U prošlosti si dozvoljavao/la ljudima da bez ikakvog obzira prelaze tvoje granice, ali to više ne prolazi. Ostani čvrsto pri svojim granicama i posmatraj kako te univerzum nagrađuje za to. Uskoro ćeš videti ozbiljno izobilje.

5. Ovan

Već neko vreme se osećaš zaglavljeno i dosta ti je toga. Nisi viđao/la poslovne pobede kojima si se nadao/la, što znači da nisi video/la ni mnogo finansijskog napretka. Sa Venerom u Škorpiji do 25. oktobra, to se menja.

Sada imaš priliku da izgradiš veliko bogatstvo, ali na tebi je da se izboriš za sebe. Zatraži povišicu ili se prijavi za bolje plaćen posao. Moraš se aktivirati i izaći u prvi plan. Neće biti lako, ali će se i te kako isplatiti. Zaradićeš ozbiljan novac u narednih šest nedelja.

(Your Tango)