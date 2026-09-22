VUČIĆ U NJUJORKU SA KAJOM KALAS: Razmenili smo mišljenjao o bezbednosti Srba na KiM i odnosima sa EU (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

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- Otvoren razgovor sa visokom predstavnicom Kaja Kalas o odnosima Srbije i Evropske unije, bezbednosnim prilikama u regionu i evropskom putu naše zemlje. Razgovarali smo o koracima Srbije na putu ka članstvu u EU, sprovođenju reformi i očuvanju nacionalnih interesa. Posebno smo razmenili mišljenja o regionalnoj stabilnosti, kao i o položaju i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Srbija ostaje posvećena dijalogu sa evropskim partnerima i radu na konkretnim rezultatima koji doprinose boljem životu naših građana - naveo je Vučić.