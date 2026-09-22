VUČIĆ O SUSRETU SA EVROPSKIM ZVANIČNICIMA: Naš zadatak je da sačuvamo mir i stabilnost, da razgovaramo sa svima

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći za RTS iz Njujorka kazao je da je imao susrete sa brojnim evropskim političarima.

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Ljudi iz Evropske unije počeli su, prestali su da ni podešavaju Ujedinjene nacije, počeli da dolaze, da organizuju forume, da organizuju sastanke, od predsednika Košte, predsednice fon der Lajen, do Emanuela Makrona, dakle mnogih drugih.

Okej, kancelar Merc ima neke druge probleme sada u Nemačkoj, ali hoću da kažem da su dobro razumeli da moraju da se bore i za Afriku, da moraju da se bore za Aziju, jer se time bore za Evropu. Tako da plašim se da će ti "procepi" biti još veći, kao što sam rekao. I ono što je naš zadatak, to je da sačuvamo mir i stabilnost, da razgovaramo sa svima.

Uh, danas još imamo dosta stvari koje moramo da obavimo, u četvrtak, rekao bih, još više. Sutra je naš istup u Ujedinjenim nacijama, tako da, videćemo. Ono što je važno, to je da razgovaramo sa što je moguće većim brojem ljudi.

Danas sam razgovarao sa mnogo predsednika, mnogo premijera, sreo i gospođu fon der Lajen. Imali smo susret, i sada sastanak sa Kajom Kalas.