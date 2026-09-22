Svet

STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS: Krajem septembra period neobično visokih temperatura

В. Н.

22. 09. 2026. u 10:44

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EVROPU će kako se septembar bliži kraju zahvatiti ponovo period neobično toplog vremena, saopštila je danas globalna meteorološka organizacija Severe weather Europe navodeći da će se toplotni talas zadržati do početka oktobra.

СТИЖЕ НОВИ ТОПЛОТНИ ТАЛАС: Крајем септембра период необично високих температура

Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Greben koji se uspostavlja severno od Mediterana i severne Afrike pokrenuće polje toplog vazduha ka severu, što će lokalno podići temperature za 8 do 12 stepeni Celzijusa iznad dugogodišnjeg proseka, i proširiće se na velike delove zapadne, centralne i severne Evrope.

Izuzetno toplo vreme za kraj septembra i početak oktobra doneće i stabilnu, suvu vazdušnu masu koja će produžiti toplo vreme u niskim poljoprivrednim basenima i urbanim dolinama.

Prema srednjoročnoj prognozi, toplotni talas će krajem septembra i početkom oktobra, od Francuske do Švedske, biti dugotrajan i sa temperaturama koje će biti znatno iznad proseka za to doba godine.

(Tanjug)

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