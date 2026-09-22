"SVET JE VEĆI OD PET" Erdogan: UN bi trebalo da ukinu pravo veta u Savetu bezbednosti

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da bi Ujedinjene nacije trebalo da ukinu pravo veta u Savetu bezbednosti, i da su pandemija kovid-19, energetska kriza, poremećaji u lancima snabdevanja i regionalni sukobi pokazali da "prepuštanje rešavanja globalnih kriza volji nekolicine prestonica" više nije u skladu sa realnošću.

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- Prilagođavanje mehanizama globalnog odlučivanja savremenim okolnostima više se ne može odlagati. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i dalje odražava strukturu iz perioda nakon Drugog svetskog rata. Efikasniji, pravedniji i odgovorniji pristup zastupljenosti postao je imperativ. To zahteva ne samo proširenje zastupljenosti, već i pravičnu podelu odgovornosti za vođstvo - rekao je Erdogan u autorskom tekstu za Blumberg.

Erdogan je dodao da u napore za rešavanje globalnih i regionalnih izazova moraju da se uključe "iskustvo, kapacitet i volja različitih regiona".

- U tom smislu, naš poziv da je 'svet veći od pet' predstavlja poziv na prihvatanje šireg shvatanja odgovornosti. Sada je neophodno da se potreba za reformom pretoči u konkretan plan delovanja. U središtu tog plana trebalo bi da bude ukidanje privilegije veta - istakao je Erdogan.

On je dodao da "dodavanje novih privilegovanih članica Savetu bezbednosti ne bi rešilo problem koncentracije moći odlučivanja u rukama nekolicine država", i da bi "umesto toga, samo proširilo okvire te privilegovane strukture".

- Ukidanje privilegije veta trebalo bi da bude i polazna tačka i osnovni strateški cilj svake suštinske reforme. Reforma ne može značiti proširivanje iste privilegije na druge države. U okviru Generalne skupštine trebalo bi izgraditi široku koaliciju oko principa da nijedna država ne sme da ima moć da trajno opstruiše volju većine međunarodne zajednice - kazao je Erdogan.

Prema njegovim rečima, potrebno je i "uspostaviti ravnotežu između Saveta bezbednosti i Generalne skupštine" Ujedinjenih nacija.

- Ovlašćenja Generalne skupštine trebalo bi ojačati, a reprezentativnost Saveta bezbednosti i njegovu odgovornost prema Generalnoj skupštini unaprediti kroz strukturu u kojoj nema stalnih članica, u kojoj članice Saveta bezbednosti bira Generalna skupština po principu rotacije na određeni mandat, i u kojoj zemlje koje žele ponovni izbor moraju ponovo da steknu poverenje većine država članica putem izbora - naglasio je Erdogan.

Erdogan je rekao da će Turska nastaviti da podržava napore "da se ukine privilegija veta, da se izabranim članicama da veća težina u procesima donošenja odluka i da se ojača uloga Generalne skupštine".

(Tanjug)