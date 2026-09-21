ZA DVA MESECA PRONAĐENA TELA DEVET ŽENA: Neke su pronađene nage sa tragovima seksualnog zlostavljanja - Policija uhapsila tri osobe (FOTO)

JUŽNOAFRIČKA policija uhapsila je tri osobe zbog smrti žene čije je telo pronađeno blizu Johanesburga prošle nedelje, izjavila je danas zamenica nacionalnog komesara policije Tebelo Mosikili, nakon što su na tom području u protekla dva meseca pronađena tela devet žena.

Foto: Profimdia/EMMANUEL CROSET / AFP

Muškarac i dve žene, uhapšeni su tokom vikenda i trebalo bi da se pojave pred sudom uskoro, preneo je Rojters.

Mosikili tvrdi da je žena verovatno ubijena zbog "ljubavnog trougla", ali da će istraga utvrditi detalje.

Foto: Profimdia/EMMANUEL CROSET / AFP

Policija je u protekla dva meseca pronašla tela devet žena na području opštine Ekuruleni i pokušava da utvrdi da li su zločini povezani.

Većina žrtava imala je između 20 i 30 godina, a neke su pronađene nage sa tragovima seksualnog zlostavljanja.

Južnoafrički predsednik Siril Ramafosa zatražio je da se toj istrazi da prioritet i da se što pre otkriju počinioci.

(Tanjug)