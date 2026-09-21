Svet

ZA DVA MESECA PRONAĐENA TELA DEVET ŽENA: Neke su pronađene nage sa tragovima seksualnog zlostavljanja - Policija uhapsila tri osobe (FOTO)

Ana Đokić

21. 09. 2026. u 17:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JUŽNOAFRIČKA policija uhapsila je tri osobe zbog smrti žene čije je telo pronađeno blizu Johanesburga prošle nedelje, izjavila je danas zamenica nacionalnog komesara policije Tebelo Mosikili, nakon što su na tom području u protekla dva meseca pronađena tela devet žena.

ЗА ДВА МЕСЕЦА ПРОНАЂЕНА ТЕЛА ДЕВЕТ ЖЕНА: Неке су пронађене наге са траговима сексуалног злостављања - Полиција ухапсила три особе (ФОТО)

Foto: Profimdia/EMMANUEL CROSET / AFP

Muškarac i dve žene, uhapšeni su tokom vikenda i trebalo bi da se pojave pred sudom uskoro, preneo je Rojters.

Mosikili tvrdi da je žena verovatno ubijena zbog "ljubavnog trougla", ali da će istraga utvrditi detalje.

Foto: Profimdia/EMMANUEL CROSET / AFP

Policija je u protekla dva meseca pronašla tela devet žena na području opštine Ekuruleni i pokušava da utvrdi da li su zločini povezani.

Većina žrtava imala je između 20 i 30 godina, a neke su pronađene nage sa tragovima seksualnog zlostavljanja.

Južnoafrički predsednik Siril Ramafosa zatražio je da se toj istrazi da prioritet i da se što pre otkriju počinioci.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova