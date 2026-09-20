NEMAMO SKIM DA PREGOVARAMO: Tramp razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran

AMERIČKI predsednik Donald Tramp razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsedničko odmaralište Kemp Dejvid, objavio je Foks njuz.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tramp je za taj TV kanal danas rekao da se "neki iranski zvaničnici kriju" i da SAD ne mogu da pronađu nikoga ko je u stanju da postigne dogovor.

-U fazi sam odlučivanja, rekao je Tramp, dodajući da će se u ratu između SAD i Irana dogoditi „veoma velike stvari“.

-Moje pitanje je, ako i kada, da li da uništim celu naciju? Bolje im je da se ponašaju kako treba, rekao je Tramp, govoreći o mogućem daljem razvoju sukoba.

Američki lider se u subotu uveče vratio u Belu kuću, nakon što je ranije nego što je bilo planirano napustio predsedničko odmaralište Kemp Dejvid u Merilendu, navodi Foks njuz.

Helikopter Marine One sleteo je na travnjak u blizini Bele kuće oko 20 časova po lokalnom vremenu, nakon što je Tramp napustio Kemp Dejvid.

Njegov povratak u Vašington usledio je u trenutku kada administracija razmatra naredne poteze u vezi sa ratom sa Iranom, kao i uoči Trampovog putovanja u Njujork naredne nedelje, gde će prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Tramp je ranije rekao da bi "verovatno bio otvoren" za sastanak sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom u Njujorku.

Američki ministar odbrane Pit Hegset takođe je u subotu uveče najavio intenziviranje američkih vojnih aktivnosti.

-Centralna komanda će večeras imati pune ruke posla, jer je predsednik Tramp rekao da ćemo snažno udariti Iran - i hoćemo, napisao je Hegset na društvenoj mreži Iks.

Hegset, koji je u trenutku objave bio na fudbalskoj utakmici u Teksasu, ubrzo se vratio u Vašington.

Iran je u subotu saopštio da je preko Katara prosledio SAD uslove za okončanje rata i da čeka odgovor američkog predsednika.

Tanjug

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