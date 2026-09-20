Politika

"KRILI, PA SAMI OTKRILI" Vučić u destileriji "Emperus": Sjajno društvo, vrhunski znalci (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2026. u 18:05

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je destileriju Emperus porodice Senić.

КРИЛИ, ПА САМИ ОТКРИЛИ Вучић у дестилерији Емперус: Сјајно друштво, врхунски зналци (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Krili, pa sami otkrili! Sjajno društvo, vrhunski znalci i destilerija „Emperus“ - kombinacija koja se ne zaboravlja - navodi se u objavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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