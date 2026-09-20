Kecmanović i Latinović saglasni: "Velika odgovornost je igrati za Srbiju"

Srpski dubl par blista nakon trijumfa nad Litvanijom u Nišu.

FOTO: Tanjug /TSS/ SRĐAN STEVANOVIĆ (HO)

Srbija je završila posao protiv Litvanije i sa maksimalnih 4:0 izborila opstanak u najjačem rangu Dejvis kupa. Nakon pobeda Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića prvog dana, ključne poene u nastavku doneli su Kecmanović i Stefan Latinović u dublu, a potom i mladi Ognjen Milić.

Za Latinovića je duel u Nišu imao dodatnu težinu, pošto je debitovao za reprezentaciju i odmah učestvovao u osvajanju boda koji je Srbiji doneo treći trijumf u ovom duelu.

- Veoma sam srećan svojim prvim mečom u timu. Hvala kapitenu što me je dizao, bilo je uspona i padova danas, ali od ovoga možemo samo bolje unapred. Veliki poen u svakom pogledu, ne moraju da izlaze on i Hamad na teren opet. Jako sam srećan što sam uspeo u prvom meču da donesem poen reprezentaciji - rekao je Latinović u “Čairu”, gde smo igrali protiv Litvanaca.

Sa druge strane, Kecmanović je u paru sa debitantom završio posao i Srbiji doneo odlučujući poen za ostanak u Svetskoj grupi.

- Još jedan težak meč, ali uspeli smo da se izborimo i da izdržimo do kraja. Uspeo sam da sa svojim partnerom donesem finalni poen Srbiji i da ostanemo u Svetskoj grupi. Zahvalan sam Stefanu i čestitam njemu i na prvom poenu koji je doneo nacionalnom timu. Znamo da će ih biti još više! Radujemo se da probamo sledeće godine opet da napadnemo taj F8.

FOTO: Tanjug /TSS/ SRĐAN STEVANOVIĆ (HO) Kecmanović i Latinović

Litvanci su tokom meča posebno imali problema sa njegovim riternom, koji su čak upoređivali sa udarcem Novaka Đokovića.

- Sigurno da im je pravio dosta problema moj ritern. Kad god sam ga pogodio uvek su kretali iz defanzive i Stefan je to koristio na mreži. Ne znam da l sam promašio ritern zadnjih ne znam ni ja koliko… Imam mnogo više mečeva nego svi oni zajedno, pa iako ne igram dublove znam neke stvari kako bi trebalo to da izgleda i bude mi lakše da ostanem mirniji i da odigram najbolje što mogu - naglasio je Kecmanović.

Latinović je nakon debija govorio i o tome koliko je reprezentativni tenis drugačiji od onoga na koji je navikao tokom individualne karijere.

- Veoma teško. Velika odgovornost je igrati za ovu zastavu i ovu zemlju. Razlika je veoma velika. Tamo sam sam za sebe u svom svetu, drugačije su postavljene stvari, ovde ipak igram za tim i ostale saigrače za sve gledaoce. Jedan veliki pritisak. Sa te strane mislim da sam se izborio sa pritiskom okej. Više sam uneo sebi nervozu sredinom meča nego što bi trebalo, samo to, omašio sam par voleja, malo padao na leđa, splet okolnosti je to bio. Dešava se… Drago mi je što sam ostao istrajan, srećan sam jako zbog pobede, ali nisam srećan što se tiče moje igre, mogu da napredujem još dosta.

Za kraj, srpski dublista je otkrio i šta želi da postigne do kraja godine.

- Što se tiče nastavka sezone, ovo je jako veliki ‘bust’ i samopouzdanja i energije i nadam se da će i predstojeći turniri pokazati to i da ću napraviti dobre rezultate. Nadam se ulasku u top 70 do kraja godine - podvukao je Stefan.