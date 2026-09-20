Fudbal

Haos u komšiluku! Zagrmeo zbog smene: "Sram vas bilo...", bivši trener Zvezde deo cele priče!

Новости онлине/С.С.

20. 09. 2026. u 18:04

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Oglasio se i selektor Zmajeva, Sergej Barbarez.

Хаос у комшилуку! Загрмео због смене: Срам вас било..., бивши тренер Звезде део целе приче!

FOTO: Tanjug/AP/Armin Durgut, File

Nema mira u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u smiraj seprembra. Proslavljeni golman Kenan Hasagić, koji je radio kao trener u nacionalnom timu Zmajeva, nedavno je dobio otkaz.

Rukovodstvo FS BiH je na njegovo mesto angažovalo Branka Katića, koji je 13 godina radio u Crvenoj zvezdi, sa golmanima srpskog šampiona.

U prvi mah nije objavljeno zbog čega je Kenan Hasagić dobio otkaz. Bilo je raznih priča, ali, potenciralo se na tome da su potrebni "novi ljudi" u stručnom štabu da bi ga osvežili.

Posle svega je i selektor Sergej Barbarez progovorio na tu temu:

FOTO: Credit: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

- Nije se ništa posebno desilo, nikakvih problema nije bilo. Jednostavno je ideja bila da pokušamo sa nekim novim ljudima na toj poziciji, nekim novim idejama, pogledima, energijom. Jednostavno nešto da promenimo. Ta ideja postoi već duže vreme i onda smo na kraju i doneli odluku. Nije nikakva situacija koja je nenormalna, nego jednostavno da neke nove ideje sa nama da probamo da napravimo - rekao je Barberz.

Ovakva reakcija selektora BiH dodatno je revoltirala Hasagića, koji se oglasio.

On je potom na društvenim mrežama objavio sliku na kojoj je on zajedno sa ostalim članovima stručnog štaba nacionalnog tima.

- Sram vas bilo! Pored ovakvih prijatelja, ne trebaju ti neprijatelji - napisao je Hasagić.

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