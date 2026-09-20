GLASAJTE ZA NAS UKOLIKO ŽELITE DA JAŠETE! SILOVAĆEMO VUČIĆA: Pogledajte kako Vladimir Štimac poziva ljude da glasaju i šta nudi
BLOKADER Vladimir Štimac poziva ljude da glasaju - ako žele da i oni jašu?!
Štimac, blokaderski svedok čija je supruga na tzv studentskoj listi, javno i otvoreno propagira nasilje nad neistomišljenicima i kaže:
Ukoliko i vi želite da jašete - glasajte za studentsku listu!
Snimak pogledajte OVDE.
To je to, to je program!? Gde to ima, kojoj psihički zdravoj osobi je ovo normalno.
Najmonstruoznije je što se oni ni ne trude da makar proforme ponude rast plata i penzija, nove škole i bolnice. Ne. Oni kažu - glasajte za nas ako zelite da jašete!
Silovaćemo Vučića, vas ostale ćemo jahati! Ma fantastičan program za izbore, zaista će biti zanimljivo videti koliko ljudi želi ovakvu zemlju
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)