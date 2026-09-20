GLASAJTE ZA NAS UKOLIKO ŽELITE DA JAŠETE! SILOVAĆEMO VUČIĆA: Pogledajte kako Vladimir Štimac poziva ljude da glasaju i šta nudi

BLOKADER Vladimir Štimac poziva ljude da glasaju - ako žele da i oni jašu?!

Foto: Printskrin

Štimac, blokaderski svedok čija je supruga na tzv studentskoj listi, javno i otvoreno propagira nasilje nad neistomišljenicima i kaže:

Ukoliko i vi želite da jašete - glasajte za studentsku listu!

Snimak pogledajte OVDE.

To je to, to je program!? Gde to ima, kojoj psihički zdravoj osobi je ovo normalno.

Najmonstruoznije je što se oni ni ne trude da makar proforme ponude rast plata i penzija, nove škole i bolnice. Ne. Oni kažu - glasajte za nas ako zelite da jašete!

Silovaćemo Vučića, vas ostale ćemo jahati! Ma fantastičan program za izbore, zaista će biti zanimljivo videti koliko ljudi želi ovakvu zemlju