Politika

GLASAJTE ZA NAS UKOLIKO ŽELITE DA JAŠETE! SILOVAĆEMO VUČIĆA: Pogledajte kako Vladimir Štimac poziva ljude da glasaju i šta nudi

В.Н.

20. 09. 2026. u 18:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADER Vladimir Štimac poziva ljude da glasaju - ako žele da i oni jašu?!

ГЛАСАЈТЕ ЗА НАС УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА ЈАШЕТЕ! СИЛОВАЋЕМО ВУЧИЋА: Погледајте како Владимир Штимац позива људе да гласају и шта нуди

Foto: Printskrin

Štimac, blokaderski svedok čija je supruga na tzv studentskoj listi, javno i otvoreno propagira nasilje nad neistomišljenicima i kaže:

Ukoliko i vi želite da jašete - glasajte za studentsku listu!

Snimak pogledajte OVDE.

To je to, to je program!? Gde to ima, kojoj psihički zdravoj osobi je ovo normalno.

Najmonstruoznije je što se oni ni ne trude da makar proforme ponude rast plata i penzija, nove škole i bolnice. Ne. Oni kažu - glasajte za nas ako zelite da jašete!

Silovaćemo Vučića, vas ostale ćemo jahati! Ma fantastičan program za izbore, zaista će biti zanimljivo videti koliko ljudi želi ovakvu zemlju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju program - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)

BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju "program" - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)