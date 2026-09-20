Svet

„TO ĆE BITI KATASTROFA ZA KIJEV": Savetnik Zelenskog o ruskom odgovoru na Starlink

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 09. 2026. u 18:45

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POTPUNO puštanje u rad ruske niskoorbitalne satelitske grupacije „Rassvet“ moglo bi da predstavlja ozbiljan problem za Oružane snage Ukrajine, ocenio je Sergej Beskrestnov, savetnik Vladimira Zelenskog i stručnjak za komunikacione i bespilotne sisteme, poznat pod kodnim znakom Fleš.

„ТО ЋЕ БИТИ КАТАСТРОФА ЗА КИЈЕВ: Саветник Зеленског о руском одговору на Старлинк

Foto: AI/Gemini

-To će biti veliki problem za nas. Ne, to čak nije ni problem, to će biti mala katastrofa, napisao je Beskrestnov na svom Telegram kanalu.

On je naveo da već duže upozorava na pretnju koju bi taj sistem mogao da predstavlja i pozvao da se započne rad na razvoju sistema za elektronsko ratovanje koji bi mogao da mu se suprotstavi.

-Odmah da kažem, sve to neće biti ni jeftino ni brzo, dodao je Beskrestnov.

Niskoorbitalni satelitski sistem „Rassvet“ razvila je privatna ruska vazduhoplovno-kosmička kompanija „Biro 1440“, osnovana 2020. godine u Moskvi. Sistem je namenjen širokopojasnom prenosu podataka do bilo koje tačke na planeti.

Projekat se realizuje u okviru ruskog nacionalnog projekta „Ekonomija podataka i digitalna transformacija države“ za period od 2025. do 2030. godine.

Kompanija je krajem marta uspešno lansirala prvih 16 satelita buduće niskoorbitalne grupacije „Rassvet“.

Šef Roskosmosa Dmitrij Bakanov ranije je izjavio da projekat „Rassvet“ predstavlja ruski odgovor na američki satelitski sistem Starlink.

sputnikportal.rs

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