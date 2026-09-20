Pobede srpskih ekipa na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu: Nemci iznenadili Amerikance

Šahisti Srbije savladali su sa 3:1 Kubu u petom kolu otvorenog dela Olimpijade koja se održava u Uzbekistanu, dok su šahistkinje poražene sa 2:1 od veoma jake selekcije Azerbjdžana.

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Kolo su obeležili su šahisti Nemačke koji su iznenadili prve favorite po rejtingu, selekciju SAD. Ne može se reći da je reč o senzaciji, jer Nemačka je po rejtingu peta na turniru, ali malo ko je očekivao ovakav ishod.

Pobedu Nemcima doneo je velemajstor Frederik Svane koji je belim figurama tukao Hansa Nimana. Svane je inače na prrethodnoj olimpijasi u budimšpešti uzeo zlatnu medalju kao najuspešniji igrač na "petoj tabli".

Pored Nemačke, maksimalan učinak zadržali su još domaćin Uzbekistan koji je sa maksimalnih 4:0 savladao Mađarsku i olimpijski šampioni Indijci, koji su, čini se, jači nego pre dve godine, što potvrđuje i podatak da svetski šampion Gukeš igra za njih na četvrtoj tabli.

Kina, koja je u četvrtom kolu savladala Srbiju, odigrala je četiri remija sa Jermenijom i sada je u grupi timova od četvrtog do osmog mesta sa po devet bodova. Srbija je u grupi ekipa sa po osam meč-bodova koju predvode neporažene reprezentacije Azerbejdžana i Rumunije, a tu su i SAD, kao i naš naredni protivnik Švedska.

Šahistkinje Srbije su desete na tabeli a u šestom kolu igraće protiv Turkinja.