"VUJKE, JEDAN JEDINI" POKORIO BUDVU: Film u produkciji "Medijske mreže" osvojio prvu nagradu na festivalu sportskog filma
FILM "Vujke, jedan jedini" u produkciji "Medijske mreže" dobitnik je Gran-prija za najbolje ostvarenje na četvrtom Međunarodnom festivalu umetničkog i igranog filma, koji se održava u Budvi.
Nagradu je primio autor filma Gradimir Branković, a priznanje mu je uručio direktor festivala Miloš Todorović.
Potom je Slobodan Pikula, izvršni producent filma, uručio repliku dresa Vujadina Boškova s brojem šest Milošu Todoroviću, direktoru i osnivaču festivala BSAFF u Budvi.
Tom prilikom se oglasio i direktor festivala, koji je govorio o utiscima koje je na njega ostavio film "Vujke, jedan jedini".
Ostali dobitnici:
Najbolji film edukativnog karaktera: „Svoja među konopcima“ (Mislav Brčko i Aleksandra Marković)
Najbolji film o sportskom duhu i vrednostima: „Volja iskovana u gvožđu“ (Bogdan Nedeljković)
Najbolji igrano-dokumentarni film: „Na svetu ništa lepše ne može da postoji“ (Filip Čolović)
Najbolja režija: „100 godina Jadrana“ (Saša Terzić i Danijel Čelecki)
Najbolji kratkometražni dokumentarni film: „Najdublji skok“ (Lejla Zvizdić)
Najbolji srednjometražni dokumentarni film: „Soul of Podgoričanos“ (Vladimir i Danilo Pendo)
Najbolji dugometražni dokumentarni film: „Slađana u plavom“ (Ljubiša Bajić)
Podsetimo, ovaj film je na Zlatiboru dobio glavnu nagradu, a već je pobrao simpatije i van granica Srbije, s obzirom na to da su o ovom ostvarenju pisale i čuvene novine iz Đenove
Sve što vas zanima o nasleđu koje je Vujadin Boškov ostavio iza sebe možete pročitati na portalu Sportissimo.
(Sportissimo.rs/republika.rs)
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