STEJT DEPARTMENT IZDAO HITNO UPOZORENJE: Prete nepredviđene eskalacije sukoba na Bliskom istoku, na udaru Saudijska Arabija i Irak (FOTO)

AMERIČKE ambasade izdale su rano jutros po lokalnom vremenu bezbednosna upozorenja za građane SAD zbog mogućnosti "nepredviđene eskalacije" sukoba na Bliskom istoku.

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- Zbog tenzija na Bliskom istoku, bezbednosno okruženje ostaje složeno, uz mogućnost nepredviđene eskalacije - navelo je američko Ministarstvo spoljnih poslova u upozorenjima.

Upozorenja su objavile američke ambasade u Izraelu, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Kuvajtu, Libanu, Jordanu, Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.

Američkim državljanima savetuje da budu posebno oprezni i da računaju na moguće otkazivanje letova, zatvaranje vazdušnog prostora i poremećaje u putovanju.

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Portparol koalicionih snaga predvođenih Saudijskom Arabijom Turki al-Malki saopštio je ranije da su saudijske snage presrele balističku raketu ispaljenu prema Rijadu.

Portparol saudijskih koalicionih snaga Turki al-Malki rekao je u ranijoj izjavi objavljenoj na X da su Saudijci u subotu presreli balističku raketu ispaljenu na saudijsku prestonicu Rijad.

Poslednjih nedelja su se intenzivirale borbe između Saudijske Arabije i Huta, koji su preuzeli kontrolu nad ogromnim delovima jemenske obale Crvenog mora, zajedno sa nekoliko ostrva u kritičnom moreuzu Bab el-Mandab, što je dodatno opteretilo globalne zalihe nafte.