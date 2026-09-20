ORMUSKI MOREUZ OSTAJE ZATVOREN DO DALJNJEG Galibaf: Naši stavovi su potpuno jasni i racionalni

PREDSEDNIK iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Baker Galibaf izjavio je u nedelju da će Ormuski moreuz ostati zatvoren "sve dok se ne ispune zahtevi Irana", dok Vašington tvrdi da Teheran želi da postigne sporazum.

Foto: tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

- Naši stavovi su potpuno jasni, racionalni i o njima se ne pregovara. Naše poruke i uslovi jasno su preneti drugoj strani putem posrednika. Sve dok se ovi uslovi ne ispune, dok se ne priznaju prava iranskog naroda i ne ispune obaveze Amerikanaca, neće biti mogućnosti za povratak na prethodne uslove pregovora niti za otvaranje moreuza Hormuz - rekao je Galibaf pre početka sednice parlamenta, kako prenose iranski državni mediji.

Tramp je u ponedeljak rekao da Iran "želi da postigne sporazum, brzo i po svaku cenu", dodajući da će on odlučiti da li će se Vašington uključiti, opisujući to kao „koncept prema kojem smo otvoreni”.

Dan kasnije, reagujući na Trampove izjave, iranski šef bezbednosti Mohsen Rezai odbacio je pregovore sa Vašingtonom, poručivši:

- Nema pregovora dok se ne ispune iranski uslovi. Tačka!

Ranije u septembru, iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe je izrazio spremnost Teherana da se vrati sporazumu potpisanom sa Vašingtonom, okrivivši SAD za kršenje tog dogovora.

Iran je zatvorio vitalni plovni put, kojim prolazi oko 20 odsto svetske nafte, u okviru svog sukoba sa SAD i Izraelom, što je dovelo do naglog skoka cena nafte.

Glavni uslovi Irana, navedeni u memorandumu o razumevanju potpisanom sa Vašingtonom u junu radi okončanja neprijateljstava i nastavka razgovora, uključivali su prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje sankcija i posleratnu obnovu. Jedan od glavnih uslova Vašingtona bila je slobodna plovidba tim plovnim putem.