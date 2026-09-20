ORMUSKI MOREUZ OSTAJE ZATVOREN DO DALJNJEG Galibaf: Naši stavovi su potpuno jasni i racionalni
PREDSEDNIK iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Baker Galibaf izjavio je u nedelju da će Ormuski moreuz ostati zatvoren "sve dok se ne ispune zahtevi Irana", dok Vašington tvrdi da Teheran želi da postigne sporazum.
- Naši stavovi su potpuno jasni, racionalni i o njima se ne pregovara. Naše poruke i uslovi jasno su preneti drugoj strani putem posrednika. Sve dok se ovi uslovi ne ispune, dok se ne priznaju prava iranskog naroda i ne ispune obaveze Amerikanaca, neće biti mogućnosti za povratak na prethodne uslove pregovora niti za otvaranje moreuza Hormuz - rekao je Galibaf pre početka sednice parlamenta, kako prenose iranski državni mediji.
Tramp je u ponedeljak rekao da Iran "želi da postigne sporazum, brzo i po svaku cenu", dodajući da će on odlučiti da li će se Vašington uključiti, opisujući to kao „koncept prema kojem smo otvoreni”.
Dan kasnije, reagujući na Trampove izjave, iranski šef bezbednosti Mohsen Rezai odbacio je pregovore sa Vašingtonom, poručivši:
- Nema pregovora dok se ne ispune iranski uslovi. Tačka!
Ranije u septembru, iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe je izrazio spremnost Teherana da se vrati sporazumu potpisanom sa Vašingtonom, okrivivši SAD za kršenje tog dogovora.
Iran je zatvorio vitalni plovni put, kojim prolazi oko 20 odsto svetske nafte, u okviru svog sukoba sa SAD i Izraelom, što je dovelo do naglog skoka cena nafte.
Glavni uslovi Irana, navedeni u memorandumu o razumevanju potpisanom sa Vašingtonom u junu radi okončanja neprijateljstava i nastavka razgovora, uključivali su prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje sankcija i posleratnu obnovu. Jedan od glavnih uslova Vašingtona bila je slobodna plovidba tim plovnim putem.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KATAR: Razmatraju se nove ideje za rešavanje rata između SAD i Irana
08. 09. 2026. u 15:11
Iran spreman za intenzivniji rat sa SAD, poručuje zvaničnik
09. 09. 2026. u 20:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)