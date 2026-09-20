INCIDENT NA VRTEŠCI NA OKTOBERFESTU: Posetioci ostali zaglavljeni i visili naglavačke

TOKOM prvog dana Oktoberfesta dogodio se incident na jednoj od atrakcija, kada su posetioci vrteške sa rotirajućim gondolama “Predator” ostali zaglavljeni naglavačke, nekoliko minuta.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Incident se dogodio juče, nakon čega se nekoliko tinejdžera požalilo na probleme sa cirkulacijom i vrtoglavicu, pa su intervenisale medicinske ekipe, prenosi Velt.

Nakon kratke istrage, svim posetiocima je dozvoljeno da se vrate u krug gde se održava manifestacija, a uzrok incidenta nije poznat.

Pored toga, medicinska služba je saopštila da je prvog dana festivala broj intervencija dostigao skoro 600, navodi list.

Panne am Eröffnungstag: Fahrgäste hängen auf Wiesn minutenlang kopfüber fest https://t.co/PIJwDCT4cs — ntv Nachrichten (@ntvde) September 20, 2026

Ovo je 191. izdanje Oktoberfesta, koje je počelo u subotu ujutru. Prvi posetioci su strpljivo čekali još u ranim jutarnjim satima, a kada su se kapije otvorile nešto posle 9 časova, potrčali su unutra kako bi zauzeli dobra mesta u šatoru sa pivom.

Gradonačelnik Dominik Krause uspešno je obavio svoje prvo otvaranje bureta na Oktoberfestu, izvevši to iz samo dva udarca.

Nakon opasnih situacija zabeleženih prošle godine, bezbednosne mere su pooštrene.

Novi koordinacioni centar u okviru festivalskog prostora pratiće i procenjivati kretanje posetilaca, i po potrebi upravljati njihovim tokom.

Postavljeno je više od 50 kamera sa veštačkom inteligencijom, koje su dizajnirane tako da blagovremeno detektuju potencijalno opasne gužve.

Tokom dana sa velikom posećenošću, angažuje se i takozvani “crowdspotter“ (posmatrač gužve) koji prati kretanje ljudi i po potrebi upućuje obaveštenja.

Na prostoru festivala angažovano je oko 600 policajaca i stotine redara. Policija smatra da je dobro pripremljena, posebno imajući u vidu nedavne incidente sa dronovima, a podršku im pruža i novi Centar za stručnost i odbranu od dronova.

Policija je još ranije postavila video-nadzor, pa tako kamere pokrivaju gotovo svaki kutak festivala. Specijalizovani detektivi za suzbijanje džeparenja takođe su prisutni kako bi zaštitili posetioce, preneo je Velt.

Tanjug

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