Atletiko slavio protiv Real Madrida: Crveni karton odlučio pobednika "Madrilenja", Alvarez dočekan zvižducima pa ispraćen aplauzima

Fudbaleri madridskog Atletika pobedili su u gradskom derbiju ekipu Real Madrida sa 2:1.

AP Photo/Bernat Armangue

Utakmica je praktično odlučena u 53. minutu kada je fudbaler Reala Din Hujsen dobio crveni karton posle VAR intervencije.

Najstrožu kaznu u gol je pretvorio alehandro Grimaldo, a prednost domaćina udvostručio je šest minuta kasnije Džonatan Dejvid posle sjajne asistencije Đulijana Simeonea.

Kanađanina je samo nekoliko minuta kasnije zamenio Huilijan Alvarez čiji ulazak u igru je dočekan zvižducima većeg dela publike na "Metropolitanu", koja Argentincu nije oprostila otvoreno očijukawe sa Barselonom letos, ali se ubrzo ispostavilo da je on najagilniji na terenu zbog čega je do kraja meča dobio i nekoliko aplauza.

Posle crvenog Hejsenu, rtener "kraljevića" Žoze Murinjo morao je da uvede novog štopera, pa je umesto Arde Gulera u igru ušao Ridiger. Istovremeno je Diomande zamenio Vinija žuniora, dok su kasnije ušli i Kamavinga i Bernardo Silva.

Real posle crvenog kartona nije pokazivao skoro nikakve ambicije da nešto ozbiljnije pripreti golu Jana Oblaka, izuzev jedne situacije 15 minjuta pre kraja kada je Diomande pokušao sa 20 metara, ali je slovenački internacionalac uspeo da ukroti loptu.

Malo su se trgli "kraljevići" u završnici, pogotovo od 83. minuta kada je nervoznog Džuda Belingama zamenio Bernardo silva koji je uspeo i da asistira Antoniju Ridigeru za 2:1 u 89. minutu.

Imao je Real dovoljno vremena da izjednači jer je određeno šest minuta nadoknade, ali mreže su mirovale do kraja.

Posle ove pobede Atletiko je na tabeli Primera lige preskočio gradskog rivala sa bodom više. Sada je ispred njih samo neprikosnovena Barselona sa pet bodova više, ali će kasnije večeras Betis imati priliku da pobedom nad Deportivom izbije na drugo mesto.