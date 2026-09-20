IZLAZNE ANKETE NA IZBORIMA U NEMAČKOJ: Levica prva u Berlinu, AfD vodi u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji

NA osnovu izlaznih anketa izbora održanih u dve savezne nemačke države, očekuje se da će krajnje levičarska stranka Levica osvojiti najviše glasova na izborima u Berlinu, dok je krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) prema izlaznim anketama, prva u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

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Iako će osvojiti najviše glasova Levici će biti potrebni koalicioni partneri kako bi prvi put od ujedinjenja Nemačke 1990. godine preuzela kontrolu nad gradskom vlašću, pokazuju izlazne ankete.

Prema anketi koju je za javni servis ARD sprovela istraživačka agencija, Levica je osvojila 24,5 odsto glasova, vladajuća konzervativna Hrišćansko-demokratska unija (CDU), koju predvodi kancelar Fridrih Merc, 20 odsto, dok je krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) dobila 16 odsto glasova.

S druge strane, kako pokazuju izlazne ankete, očekuje se da će Alternativa za Nemačku (AfD) osvojiti najviše glasova na izborima u severoistočnoj nemačkoj saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, ali je malo verovatno da će ta krajnje desničarska stranka formirati vladu, jer druge partije isključuju saradnju sa njom.

Prema anketi koju je za javni servis ARD sprovela istraživačka agencija, AfD je osvojila 37 odsto glasova, dok su vladajuće Socijaldemokrate (SPD) dobile 35,5 odsto.

CDU kancelara Fridriha Merca osvojila je svega 5,5 odsto glasova, što je njen najlošiji rezultat na pokrajinskim izborima od 1949. godine.

Pošto izborni cenzus iznosi pet odsto, još nije bilo jasno da li će stranka osvojiti mandate u pokrajinskom parlamentu.

Građani u Nemačkoj izašli su danas na izbore u saveznim državama Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i u Berlinu.

Tanjug

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