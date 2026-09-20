CRVENA zvezda pred pauzu zbog reprezentativnih takmičenja dočekuje niški Radnički u 10. kolu Superlige Srbije. Utakmicu koja se igra na stadionu "Rajko Mitić" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvena zvezda - Radnički (drugo poluvreme) 2:0 (Arnautović 29', Abu Fani 38')

45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA

43' Katai je uspeo da prođe Vitasa, ali Kostić dobro reaguje!

38' GOL, ZVEZDA! Arnautović sada u ulozi asistenta, odbila se lopta o njega, Abu Fani je bio na pravom mestu - 2:0.

29' GOL, ZVEZDA! Louizu je proigrao po desnoj strani Marka Arnautovića, a on imao baš lak posao protiv usamljenog Kostića.

22' Luka Izderić je šutirao, bez mnogo posla za golmana domaćina.

20' Dve šanse imao je Arnautović, nije se proslavio. Kostić je oba puta bio na visini zadatka.

16' Nova šansa za Kataija, ovog puta bolje, Kostić je intervenisao.

14' Nova šansa za Zvezdu, nema opasnosti po Kostića. Katai je iz daljine šutirao neprecizno.

10' Matej Strika je imao sjajnu priliku, blokiran je u srcu šesnasterca rivala.

7' Mustafa se vrteo po šesnaestercu rivala, mogao je bolje, dodao je do Vidovića, a on je prebacio sve u šesnaestercu. Za sada visok presing igra Radnički.

4' Louizu je šuirao, jako neprecizno.

2' Nervozan početak Zvezde, dva puta su crveno-beli dali loptu rivalu na svojoj polovini, ali su im se brzo Nišlije revanširale.

1' Počeo je meč u Ljutice Bogdana

Ceremonijom pred početak meča Osman Bukari nagrađen je uramljenim dresom za 100 odigranih mečeva u crveno-belom dresu.

Sastavi timova:

Crvena zvezda (3-2-2-3): Mateus - Nakajama, Veljković, Strika - Gaštarov, Elšnik - Handel, Abu Fani - Loizu, Arnautović, Katai.

Radnički (4-2-3-1): Kostić - Veličković, Vitas, Jokić, Vidović - Krajišnik, Milosavljević - Nikoli, Izderić, Mustafa - Šestjuk.

Uoči meča:

Ekipa sa juga naše zemlje je u dobrom raspoloženju došla u Beograd, s obzirom na to da je u prošlom kolu pobedila OFK Beograd (3:1) i prekinula seriju od četiri meča bez trijumfa u prvenstvu.

Crveno-beli su odigrali zaostali susret protiv Železničara u Pančevu i slavili su na teškom gostovanju (2:1).

Zvezda je prošle sezone savladala Ranički na "Marakani" sa 2:0, a golove na tom meču su postigli Aleksandar Katai i Bruno Duarte.

Šampion Srbije je prvi na tabeli sa 25 bodova, Radnički zauzima 13. poziciju sa osam bodova.

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