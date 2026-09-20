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IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruska vojska u jednom danu neutralisala oko 1.395 ukrajinskih militanata, oboreno više 1.900 dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 09. 2026. u 16:18

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RUSKE snage su za jedan dan oborile 1.951 dron, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ИЗВЕШТАЈ СА ФРОНТА: Руска војска у једном дану неутралисала око 1.395 украјинских милитаната, оборено више 1.900 дронова

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su 195 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 12 vozila, jedno oruđe poljske artiljerije i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 230 vojnika, dva oklopna transportera M113 američke proizvodnje, oklopni automobil "kazak", 15 pikapova, artiljerijsko oruđe i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" uništili su 195 vojnika, tri borbena oklopna vozila "kazak", 26 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 455 ukrajinskih vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 13 automobila, dva artiljerijska oruđa, radarsku stanicu i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su 280 vojnika, dva borbena oklopna vozila i osam automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja su 40 vojnika, 21 automobil i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su osam vođenih avionskih bombi, četiri reaktivna projektila američkog višecevnog raketnog sistema HIMARS, osam krstarećih raketa dugog dometa "flamingo" i 1.951 dron.

(rt.rs)

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