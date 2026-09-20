IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruska vojska u jednom danu neutralisala oko 1.395 ukrajinskih militanata, oboreno više 1.900 dronova
RUSKE snage su za jedan dan oborile 1.951 dron, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su 195 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 12 vozila, jedno oruđe poljske artiljerije i stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 230 vojnika, dva oklopna transportera M113 američke proizvodnje, oklopni automobil "kazak", 15 pikapova, artiljerijsko oruđe i stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" uništili su 195 vojnika, tri borbena oklopna vozila "kazak", 26 automobila i tri artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 455 ukrajinskih vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 13 automobila, dva artiljerijska oruđa, radarsku stanicu i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su 280 vojnika, dva borbena oklopna vozila i osam automobila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja su 40 vojnika, 21 automobil i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Sistemima PVO ruske snage oborile su osam vođenih avionskih bombi, četiri reaktivna projektila američkog višecevnog raketnog sistema HIMARS, osam krstarećih raketa dugog dometa "flamingo" i 1.951 dron.
(rt.rs)
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