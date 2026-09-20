ROBOTI KRENULI U NAPAD: Ukrajinci izveli dosad neviđen manevar iza ruskih linija
UKRAJINSKI Treći armijski korpus saopštio je da je tokom operacije "Vivaldi" prvi put izveo desant kopnenih robota u pozadini ruskih snaga.
- Treći armijski korpus je prvi u svetu izveo manevar zaobilaženja, spustio kopnene robote iza neprijateljskih linija, a takođe je 'oslepeo' ruske dronove - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu, prenosi Ukrinform.
U saopštenju se napominje da su teški bombarderi u dubinu protivničke teritorije izbacili kopnene robotske sisteme namenjene za napade.
U korpusu su naveli da je cilj upotrebe robota da se smanji izlaganje pešadije riziku, dok su protivnički dronovi ometani sistemima protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja.
Komandant Trećeg armijskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki, saopštio je ranije danas da su u okviru operacije "Vivaldi" ukrajinske snage zauzele naselja Šandrigolovo i Derilovo i uspostavile potpunu kontrolu nad Drobiševim u Donjeckoj oblasti.
(Tanjug)
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