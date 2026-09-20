ROBOTI KRENULI U NAPAD: Ukrajinci izveli dosad neviđen manevar iza ruskih linija

UKRAJINSKI Treći armijski korpus saopštio je da je tokom operacije "Vivaldi" prvi put izveo desant kopnenih robota u pozadini ruskih snaga.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

- Treći armijski korpus je prvi u svetu izveo manevar zaobilaženja, spustio kopnene robote iza neprijateljskih linija, a takođe je 'oslepeo' ruske dronove - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu, prenosi Ukrinform.

U saopštenju se napominje da su teški bombarderi u dubinu protivničke teritorije izbacili kopnene robotske sisteme namenjene za napade.

U korpusu su naveli da je cilj upotrebe robota da se smanji izlaganje pešadije riziku, dok su protivnički dronovi ometani sistemima protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja.

Komandant Trećeg armijskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki, saopštio je ranije danas da su u okviru operacije "Vivaldi" ukrajinske snage zauzele naselja Šandrigolovo i Derilovo i uspostavile potpunu kontrolu nad Drobiševim u Donjeckoj oblasti.

(Tanjug)