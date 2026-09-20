KLJUČNI IZBORI U NEMAČKOJ PRESTONICI: Levica i CDU u tesnoj trci za pobedu

SAMO deset dana pre parlamentarnih izbora u Berlinu, Levica (Die Linke) pretekla je Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU), pokazuju rezultati najnovije ankete.

AP Photo/Markus Schreiber

Prema istraživanju Berlin Trenda koji je za ARD sproveo institut "Infratest dimap", Levica, predvođena kandidatkinjom Elif Eralp, je zabeležila rast od dve procentualna poena i trenutno vodi sa 21 odsto.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i Stefan Evers su na drugom mestu sa 20 odsto, a njih prati AfD sa 18, prenosi Berliner.

Zeleni (Die Grünen) su izgubili dva procentualna poena i trenutno su na 16 odsto.

Tradicionalna partija levog centra, Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), je napredovala za jedan procenat i iznosi 12 odsto, dok je Savez Zahre Vagenkneht (BSV) na 4 odsto.

AP Photo/Markus Schreiber

U istraživanju, koje je sprovedeno između 7. i 9. septembra, ispitano je 1.527 osoba.

Nedavne istrage protiv glavnog kandidata SPD-a, Štefena Kraha, objavljene su kasno u sredu popodne, zbog čega u velikoj meri nisu imale uticaja na ove rezultate.

Biračka mesta su otvorena širom grada od 8.00 do 18.00 časova, nakon čega se očekuju prvi rezultati izlaznih anketa.

Građani Berlina danas biraju novi sastav pokrajinskog parlamenta (Predstavničkog doma) za narednih pet godina.