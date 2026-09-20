KLJUČNI IZBORI U NEMAČKOJ PRESTONICI: Levica i CDU u tesnoj trci za pobedu
SAMO deset dana pre parlamentarnih izbora u Berlinu, Levica (Die Linke) pretekla je Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU), pokazuju rezultati najnovije ankete.
Prema istraživanju Berlin Trenda koji je za ARD sproveo institut "Infratest dimap", Levica, predvođena kandidatkinjom Elif Eralp, je zabeležila rast od dve procentualna poena i trenutno vodi sa 21 odsto.
Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i Stefan Evers su na drugom mestu sa 20 odsto, a njih prati AfD sa 18, prenosi Berliner.
Zeleni (Die Grünen) su izgubili dva procentualna poena i trenutno su na 16 odsto.
Tradicionalna partija levog centra, Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), je napredovala za jedan procenat i iznosi 12 odsto, dok je Savez Zahre Vagenkneht (BSV) na 4 odsto.
U istraživanju, koje je sprovedeno između 7. i 9. septembra, ispitano je 1.527 osoba.
Nedavne istrage protiv glavnog kandidata SPD-a, Štefena Kraha, objavljene su kasno u sredu popodne, zbog čega u velikoj meri nisu imale uticaja na ove rezultate.
Biračka mesta su otvorena širom grada od 8.00 do 18.00 časova, nakon čega se očekuju prvi rezultati izlaznih anketa.
Građani Berlina danas biraju novi sastav pokrajinskog parlamenta (Predstavničkog doma) za narednih pet godina.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UZBUNA U JAPANU: Primećen neidentifikovani projektil
20. 09. 2026. u 11:34
CIK RUSIJE TVRDI: "Ukrajinski teroristi namerno gađali biračko mesto"
20. 09. 2026. u 11:22
ZELENSKI ŠALjE ELITNE TRUPE U SIGURNU SMRT: Glavne borbe kod Kramatorska su počele
20. 09. 2026. u 11:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)