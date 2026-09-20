EU JE GOTOVA! Prodi: Ako AfD pobedi na izborima u Nemačkoj, EU je gotova

AKO stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pobedi na izborima u toj zemlji, Evropa je gotova i to je realnost, izjavio je danas bivši italijanski premijer i nekadašnji predsednik Evropske komisije, Romano Prodi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Ovo je scenario koji je Prodi izneo u intervjuu za list “Il Sole 24 Ore” na dan održavanja lokalnih izbora u nemačkim pokrajinama Meklenburg i Berlin.

-Alternativa za Nemačku (AfD) je antievropska stranka, oštro se protivi multinacionalnim institucijama, nacionalistička je i rasistička, tako da od Evrope ne bi ostalo ništa, kazao je Prodi.

On je dodao da Nemačka nije samo najvažnija ekonomska sila u Evropi, već je od početka rata u Ukrajini pokrenula i program ponovnog naoružavanja kojim će postati najveća vojna i politička sila.

Prodi se osvrnuo i na druge događaje tokom protekle nedelje, važne za Evropu, kao što su govor predsednice Evropske komisije, Ursule fon der Lajen, o stanju Evropske unije i obraćanje kanadskog premijera, Marka Karnija, Evropskom parlamentu o formiranju strateškog saveza Kanade i EU, prenela je agencija Adnkronos.

Prodi smatra da je Karnijev nastup bio savršen, ali da je problem u sprovođenju ideje u delo.

-Moramo se držati činjenica. Na primer, još uvek ne postoji institucionalni okvir za realizaciju predloga o povezivanju Kanade i EU. Dakle, na tome treba raditi, ukazao je on.

Kada je reč o konkretizaciji predloga, Prodi navodi primer sporazuma CETA, odnosno Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kanadom.

-Sporazum je potpisan 2016. godine, a Evropski parlament ga je odobrio 2017. Deset zemalja ga još uvek nije ratifikovalo, uključujući Italiju. Problem sa Evropom je u tome što se drže lepih govora, ali se na tome i ostaje, jer načini glasanja ne omogućavaju sprovođenje odluka, kazao je Prodi.

Prema njegovim rečima, Evropska komisija je postala telo koje iznosi predloge, a zatim tu i staje.

-Pored toga, Komisija utočište traži u gomilanju propisa i preliminarnih istraga, dakle, bavi se mnogim stvarima za koje možda ima nadležnost, a koje na neki način zamenjuju aspekte koji su joj već izmakli iz ruku. U tome leži problem, zaključio je bivši italijanski premijer.

Tanjug

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