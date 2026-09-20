HILJADU TALASA SAJBER NAPADA NA RUSKE IZBORE Predsednica CIK: Svi bez uspeha -došli su iz ovih zemalja

POKUŠAJI sajber napada na izbornu infrastrukturu Rusije dolazili su iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila i Meksika.

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To je saopštila predsednica Centralne izborne komisije (CIK) Ela Pamfilova, prenose u nedelju, 20. septembra.

Prema njenim rečima, ukupno je zabeleženo više od hiljadu talasa sajber napada.

-Hvala Bogu, uspešnih napada nije bilo, uprkos njihovoj snazi i intenzitetu, konstatovala je predsednica CIK-a.

Od 18. do 20. septembra u Rusiji se, u okviru Jedinstvenog dana glasanja 2026. godine, održavaju izbori za poslanike Državne dume devetog saziva.

Pored toga, u Brjanskoj, Penzenskoj, Tverskoj i Uljanovskoj oblasti, kao i u republikama Mordoviji i Tuvi, građani biraju čelnike regiona.

sputnikportal.rs

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