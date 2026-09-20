Svet

DRONOVI ARARMIRALI LUKSEMBURG: Obustavljeni letovi, uznemirene partnere zovu u pomoć

Ana Đokić

20. 09. 2026. u 15:59

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VLADA Luksemburga saopštila je danas da su raspoređena dodatna sredstva za detekciju radi jačanja nadzora vazdušnog prostora, nakon što je aerodrom u Luksemburgu privremeno obustavio saobraćaj u petak zbog dronova koji su primećeni u njegovoj blizini.

ДРОНОВИ АРАРМИРАЛИ ЛУКСЕМБУРГ: Обустављени летови, узнемирене партнере зову у помоћ

Depositphotos/ecrow

- U cilju jačanja sposobnosti nadzora i analize vazdušnog prostora, raspoređena su dodatna sredstva za detekciju, uključujući resurse koje su obezbedili strani partneri - navodi se u saopštenju vlade, prenosi Rojters.

Vlada tvrdi da su dodatni sistemi doprineli konsolidovanju nadzora vazdušnog prostora i boljoj proceni situacije od strane nadležnih organa.

U saopštenju piše da je policija u subotu uveče primila više prijava u vezi sa sumnjivim prisustvom dronova u nacionalnom vazdušnom prostoru, ali da je nakon provera utvrđeno da nijedna situacija nije zahtevala operativnu intervenciju.

(Tanjug)

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