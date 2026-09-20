KO JE KSENIJA ĐORĐEVIĆ KOJU SU KANDIDOVALI BLOKADERI: Isplivale informacije o bizarnom finansijskom poslovanju - firme u blokadi i dugovanja

SVAKOG dana u javnost izlaze nove informacije o kandidatima takozvane studentske liste.

Foto: Printscreen /Youtube/Arhitekta

Tako je arhitekta Ksenija Đorđević našla svoje mesto među kandidatima blokadera, ali javnost je dužna da zna više o njenom bizarnom finansijskom stanju i poslovanju, piše Kurir.

Pored toga što su njene firme u blokadi, navodno je i u Sloveniji upala u neprilike zato što nije ispoštovala radove za koje je već bila plaćena.

Ksenija Đorđević je imala dugovanja prema raznim poveriocima, od Rajfajzen banke do parking servisa, poreske uprave...

Njena glavna firma KDA je u blokadi više od dve godine za iznos od preko dva miliona dinara, a nova firma Ksenija Đorđević Architects već ima nova dugovanja i izvršenja od strane poverilaca.

Njena treća firma Soulfood takođe je u blokadi računa, uvek blokirana po nekoliko dana.

To ipak nije sprečilo Kseniju Đorđević da iznajmljuje poslovni prostor na Andrićevom vencu, a za prostor u Westu 65 je takođe dugovala novac i imala je višemilionska izvršenja.

Zanimljivo je da je, kada je počela izgranja Beograda na vodi, ona navodno išla kod raznih klijenata i ubeđivala ih da joj daju posao tako što se pozivala na svoje bliske veze sa SNS.

Regionalni portfolio na mrežama, blokade u poslovnim knjigama

Poseban kontrast između javnog imidža Ksenije Đorđević i podataka o poslovanju njenih firmi vidljiv je i na njenim profilima na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Odgovarajući na pitanje da li je razmišljala o odlasku i karijeri u inostranstvu, napisala je:

- Moja praksa je svakako regionalna. Radim u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini itd, tako da suštinski profesionalno mi nije bitno da li sedim u Ljubljani ili Beogradu.

Takođe je slala i političke poruke, navodeći da priprema "pobednički govor".

Odgovarajući na pitanje da li je razmišljala o odlasku i karijeri u inostranstvu, napisala je:

- Moja praksa je svakako regionalna. Radim u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini itd, tako da suštinski profesionalno mi nije bitno da li sedim u Ljubljani ili Beogradu.

Takođe je slala i političke poruke, navodeći da priprema "pobednički govor".

Foto: Printscreen

- Naravno. Održaću ga baš sa ove terase na Andrićevom vencu! I ovako ću ispratiti mog komšiju i njegove podanike u istoriju!

(24sedam)