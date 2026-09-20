Spektakualaran transfer: Šampion dovodi Dončićevog saigrača!
Pregovori su uveliko u toku.
Bivši košarkaš Crvene zvezde, Alen Omić, korak je od prelaska u subotički Spartak!
Iskusni centar uveliko trenira sa šampionom KLS-a i srpski prvak radi na njegovom angažovanju. Slovenački reprezentativac je prethodnu sezonu proveo u turskom Merkezefendiju u kome je na 26 utakmice prosečno imao sedam poena i 4,7 uhvaćenih lopti u nacionalnom prvenstvu, uz 14,4 minuta po meču.
Prethodno je Omić bio član Cedevita Olimpije, podgoričke Budućnosti, dok je branio boje za još nekolicine klubova u Sloveniji, Španiji, Turskoj, Izraelu, Srbiji, Italiji...
Igrački kadar trenera Vladimira Jovanovića je ovog leta pretrpeo velike promene, novi članovi Subotičana postiali su: Džejlon Pipkins, krilni centar Alonzo Gefni, plejmejker Met Kolmen, Marko Jeremić, bivši igrač Zvezde Stefan Lazarević i mladi krilni centar Danilo Lacmanović. Nove ugovore su dobili Danilo Nikolić i Igor Drobnjak, dok su Spartak napustili: Nikola Rebić, Stefan Momirov, Džavonte Hokins, Olivije Hanlan, Ševon Tompson, Vojin Medarević, Uroš Banjac...
Omić je dugogodišnji reprezentativac Slovenije, saigrač asa Lejkersa Luke Dončića u nacionalnom timu komšija i jedan od oslonaca tima.
Ukoliko postane član Spartaka, vratiće se u ABA ligu, ali i srpsku košarku, gde je već igrao, ali kao prvtimac Crvene zvezde.
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