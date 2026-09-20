Košarka

Spektakualaran transfer: Šampion dovodi Dončićevog saigrača!

Новости онлине/С.С.

20. 09. 2026. u 16:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Pregovori su uveliko u toku.

Спектакуаларан трансфер: Шампион доводи Дончићевог саиграча!

Photo: Radule Perisic/ATAImages

Bivši košarkaš Crvene zvezde, Alen Omić, korak je od prelaska u subotički Spartak!

Iskusni centar uveliko trenira sa šampionom KLS-a i srpski prvak radi na njegovom angažovanju. Slovenački reprezentativac je prethodnu sezonu proveo u turskom Merkezefendiju u kome je na 26 utakmice prosečno imao sedam poena i 4,7 uhvaćenih lopti u nacionalnom prvenstvu, uz 14,4 minuta po meču.

Prethodno je Omić bio član Cedevita Olimpije, podgoričke Budućnosti, dok je branio boje za još nekolicine klubova u Sloveniji, Španiji, Turskoj, Izraelu, Srbiji, Italiji...

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Igrački kadar trenera Vladimira Jovanovića je ovog leta pretrpeo velike promene, novi članovi Subotičana postiali su: Džejlon Pipkins, krilni centar Alonzo Gefni, plejmejker Met Kolmen, Marko Jeremić, bivši igrač Zvezde Stefan Lazarević i mladi krilni centar Danilo Lacmanović. Nove ugovore su dobili Danilo Nikolić i Igor Drobnjak, dok su Spartak napustili: Nikola Rebić, Stefan Momirov, Džavonte Hokins, Olivije Hanlan, Ševon Tompson, Vojin Medarević, Uroš Banjac...

Omić je dugogodišnji reprezentativac Slovenije, saigrač asa Lejkersa Luke Dončića u nacionalnom timu komšija i jedan od oslonaca tima.

Ukoliko postane član Spartaka, vratiće se u ABA ligu, ali i srpsku košarku, gde je već igrao, ali kao prvtimac Crvene zvezde.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
On je lud: Kevin Panter o povratku Lesora u Partizan

"On je lud": Kevin Panter o povratku Lesora u Partizan