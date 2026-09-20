AMERIKANCI ŠALJU TAJNO ORUŽJE U KIJEV! Otkrivena misterija raketa GAM-67 i PVO „S-300 klon” – Evo šta mogu na frontu!

VLADA SAD odobrila je prodaju komponenti za protivvazdušnu odbranu Ukrajini, uključujući rakete „S-300 Clone” i protivvazdušne rakete GAM-67, sisteme raketa za PVO povećanog dometa sa laserskim navođenjem, improvizovane lansere tipa TEL (transportno-lansirno vozilo) 1.5, radare RPS 202 za otkrivanje bespilotnih letelica, kao i drugu prateću opremu.

Foto: Sergii Popsuievych / Alamy / Profimedia

Ukupna vrednost se procenjuje na do 2,68 milijardi dolara, a nabavka će se finansirati putem doprinosa evropskih partnera i neiskorišćenih sredstava iz američkog programa finansiranja vojnih potreba stranih zemalja (Foreign Military Financing) namenjenog Ukrajini.

Istovremeno, posebno je zanimljivo to što većina sredstava koja bi Ukrajina trebalo da dobije ostaje nepoznata. Štaviše, u odluci o odobrenju navodi se da će dobavljači biti izabrani putem postupka konkurentskog nadmetanja.

Ipak, neki detalji o glavnim komponentama ove prodaje — raketama „S-300 Clone” i GAM-67 — već su poznati.

Konkretno, oznaka „S-300 Clone” odnosi se na novu raketu dizajniranu za sisteme S-300 koji su trenutno u upotrebi u Oružanim snagama Ukrajine. Međutim, sama raketa zapravo nije „klon” niti replika sovjetske rakete 5V55. Prema našim saznanjima, reč je o novom dizajnu sa poboljšanim performansama i drugačijim, modernijim sistemom navođenja.

Što se tiče rakete GAM-67, iako je ta oznaka korišćena za jedan neostvareni američki projekat protivradarske rakete pedesetih godina prošlog veka, samo oružje takođe predstavlja novi razvojni projekat. Dizajnirana je za upotrebu sa sistemima srednjeg dometa, uključujući kako one koji su već u upotrebi — poput sistema iz sovjetskog doba — tako i one koji su trenutno u fazi razvoja.

Razvoj ovih raketa traje već neko vreme. Uprkos strahovanjima da će Trampova administracija obustaviti finansiranje, dogodilo se suprotno, te su sredstva zapravo povećana. Ovo bi moglo odražavati napore SAD da razviju jeftine, višenamenske protivvazdušne rakete pogodne za masovnu proizvodnju, koje se mogu integrisati u različite sisteme protivvazdušne odbrane.

Još jedan faktor mogla bi biti mogućnost da se ove protivvazdušne rakete u budućnosti isporuče zemljama koje koriste sisteme protivvazdušne odbrane sovjetske i ruske proizvodnje, čime bi im se pomoglo da smanje svoju zavisnost od Rusije.

(en.defence-ua.com)

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