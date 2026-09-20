Politika

BLOKADERI RAZVILI TRANSPARENTE I MOLILI VOZAČE DA TRUBE, A NAROD IM POKAZAO ŠTA MISLI: Dobili odgovor koji će dugo pamtiti!

24седам

20. 09. 2026. u 15:42

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POSEBNU pažnju privukao je stariji muškarac koji je, iako očigledno nije student, držao transparent "Trubi za studente"

БЛОКАДЕРИ РАЗВИЛИ ТРАНСПАРЕНТЕ И МОЛИЛИ ВОЗАЧЕ ДА ТРУБЕ, А НАРОД ИМ ПОКАЗАО ШТА МИСЛИ: Добили одговор који ће дуго памтити!

Foto: Printscreen

Blokaderi i njihove pristalice ponovo su pokušali da privuku pažnju građana, ovoga puta razvijanjem transparenata pored prometne saobraćajnice, ali su umesto podrške dobili poruke koje im se sigurno nisu dopale.

Na snimku se vidi nekoliko osoba sa porukama podrške studentima, među kojima posebnu pažnju privlači stariji muškarac koji drži transparent sa natpisom „Trubi za studente“. Iako vidno nije student, izašao je pored puta kako bi vozače pozvao da sirenama podrže blokadere.

Međutim, na snimku se čuje kako ih građani koji prolaze otvoreno nazivaju izdajnicima, jasno im stavljajući do znanja šta misle o blokaderima i njihovim postupcima. Umesto podrške kojoj su se nadali, dočekale su ih osude ljudi kojima su, po svemu sudeći, preko glave blokade, ometanje saobraćaja i političke predstave na ulicama.

Slične poruke građana mogle su se čuti i prethodnih dana. Jedna Beograđanka otvoreno je poručila blokaderima da ih je u početku podržavala, ali da se razočarala kada je videla koga predstavljaju kao svoje političke uzore i kandidate.

Istovremeno, širom Srbije održavana su okupljanja građana koji su tražili normalan život, slobodno kretanje i kraj blokada. Sve je više i onih koji otvoreno govore da su blokaderi svojim postupcima izgubili podršku koju su možda imali na početku.

Čini se da transparenti i pozivi na trubljenje više nisu dovoljni da prikriju sve veće nezadovoljstvo građana. Umesto očekivane podrške, blokadere su ovoga puta dočekale otvorene osude prolaznika.

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