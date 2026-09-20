PARIZ NA IVICI DUŽNIČKOG AMBISA: Javni dug obara sve rekorde, Francuska pred ozbiljnim problemima

JAVNI dug Francuske mogao bi tokom 2026. godine da dostigne rekordnih 119,3 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok se za narednu godinu prognozira njegov dalji rast na 121,7 odsto BDP-a, saopštilo je francusko Ministarstvo finansija.

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Najnovije procene predstavljaju još jedan pokazatelj ubrzanog pogoršanja javnih finansija druge najveće privrede evrozone: odnos duga i BDP-a Francuske u 2025. iznosio je 115,7 odsto, dok je još 2019. bio manji od 100 odsto.

Ministarstvo očekuje da će budžetski deficit na kraju ove godine iznositi 5,4 odsto BDP-a. Premijer Sebastijen Lekorni ranije je izjavio da bi deficit u 2026. trebalo da bude "znatno manji" od 5,5 odsto.

Kako bi sprečila dalje izmicanje deficita kontroli, francuska vlada planira da u budžet za 2027. uvrsti mere štednje vredne 54 milijarde evra. Lekornija, međutim, očekuje teška borba u duboko podeljenom parlamentu, ali i rastući pritisak građana nezadovoljnih visokim troškovima života.

Da su zabrinuti i investitori ukazuje i stanje na tržištu obveznica. Razlika između kamatnih stopa po kojima se zadužuju Francuska i Nemačka premašila je jedan procentni poen, prvi put od dužničke krize u evrozoni.

Tržišta tako Francuskoj, uoči izbora naredne godine, već ispostavljaju račun za godine života na dug.

(Alo)