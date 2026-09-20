Svet

PARIZ NA IVICI DUŽNIČKOG AMBISA: Javni dug obara sve rekorde, Francuska pred ozbiljnim problemima

V.N.

20. 09. 2026. u 10:07

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JAVNI dug Francuske mogao bi tokom 2026. godine da dostigne rekordnih 119,3 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok se za narednu godinu prognozira njegov dalji rast na 121,7 odsto BDP-a, saopštilo je francusko Ministarstvo finansija.

ПАРИЗ НА ИВИЦИ ДУЖНИЧКОГ АМБИСА: Јавни дуг обара све рекорде, Француска пред озбиљним проблемима

Tschaen Eric/Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najnovije procene predstavljaju još jedan pokazatelj ubrzanog pogoršanja javnih finansija druge najveće privrede evrozone: odnos duga i BDP-a Francuske u 2025. iznosio je 115,7 odsto, dok je još 2019. bio manji od 100 odsto.

Ministarstvo očekuje da će budžetski deficit na kraju ove godine iznositi 5,4 odsto BDP-a. Premijer Sebastijen Lekorni ranije je izjavio da bi deficit u 2026. trebalo da bude "znatno manji" od 5,5 odsto.

Kako bi sprečila dalje izmicanje deficita kontroli, francuska vlada planira da u budžet za 2027. uvrsti mere štednje vredne 54 milijarde evra. Lekornija, međutim, očekuje teška borba u duboko podeljenom parlamentu, ali i rastući pritisak građana nezadovoljnih visokim troškovima života.

Da su zabrinuti i investitori ukazuje i stanje na tržištu obveznica. Razlika između kamatnih stopa po kojima se zadužuju Francuska i Nemačka premašila je jedan procentni poen, prvi put od dužničke krize u evrozoni.

Tržišta tako Francuskoj, uoči izbora naredne godine, već ispostavljaju račun za godine života na dug.

(Alo)

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