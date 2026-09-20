PARIZ NA IVICI DUŽNIČKOG AMBISA: Javni dug obara sve rekorde, Francuska pred ozbiljnim problemima
JAVNI dug Francuske mogao bi tokom 2026. godine da dostigne rekordnih 119,3 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok se za narednu godinu prognozira njegov dalji rast na 121,7 odsto BDP-a, saopštilo je francusko Ministarstvo finansija.
Najnovije procene predstavljaju još jedan pokazatelj ubrzanog pogoršanja javnih finansija druge najveće privrede evrozone: odnos duga i BDP-a Francuske u 2025. iznosio je 115,7 odsto, dok je još 2019. bio manji od 100 odsto.
Ministarstvo očekuje da će budžetski deficit na kraju ove godine iznositi 5,4 odsto BDP-a. Premijer Sebastijen Lekorni ranije je izjavio da bi deficit u 2026. trebalo da bude "znatno manji" od 5,5 odsto.
Kako bi sprečila dalje izmicanje deficita kontroli, francuska vlada planira da u budžet za 2027. uvrsti mere štednje vredne 54 milijarde evra. Lekornija, međutim, očekuje teška borba u duboko podeljenom parlamentu, ali i rastući pritisak građana nezadovoljnih visokim troškovima života.
Da su zabrinuti i investitori ukazuje i stanje na tržištu obveznica. Razlika između kamatnih stopa po kojima se zadužuju Francuska i Nemačka premašila je jedan procentni poen, prvi put od dužničke krize u evrozoni.
Tržišta tako Francuskoj, uoči izbora naredne godine, već ispostavljaju račun za godine života na dug.
(Alo)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"EVROPA MORA BOLjE DA RASPOREĐUJE SREDSTVA" Pobunilo se pet lidera članica EU
20. 09. 2026. u 10:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)