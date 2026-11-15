ESTONIJA ZATVARA GRANICU SA RUSIJOM: Talin optužio Moskvu da je pokušala da raznese zgradu kompanija koja proizvodi dronove
MOSKVA će istražiti izveštaje da Talin planira da zatvori granicu sa Rusijom, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharov.
Prema njenim rečima, ako se ispostavi da je to tačno, biće da je reč o "još jednom naletu agresivne i neobuzdane rusofobije", prenosi agencija RIA Novosti.
Ranije danas, estonski premijer Kristen Mihal zatražio je da se preduzmu neophodni koraci za zatvaranje istočne granice Estonije sa Rusijom, nakon pokušaja podmetanja požara u kompaniji za proizvodnju dronova koji se pripisuje ruskim obaveštajnim službama.
Očekuje se da će granica biti zatvorena u decembru. Osam državljana Letonije privedeno je juče nakon pokušaja upada u objekat kompanije "Threod System" u Vimsiju, severno od prestonice Talina. Kako se navodi, ova grupa je imala nameru da izazove eksploziju i zapali zgradu kompanije, koja, između ostalog, proizvodi izviđačke i borbene dronove dugog dometa. Estonska služba unutrašnje bezbednosti (KAPO) saopštila je da je napad izveden po nalogu ruske vojne obaveštajne službe GRU. Estonija ima tri otvorena granična prelaza sa Rusijom preko kojih mogu da prelaze pešaci i teretni saobraćaj.
(Tanjug)
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