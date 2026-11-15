Svet

ONO KAD JE INTERES DRŽAVE NA PRVOM MESTU: Kako su Ajzenkot i Netanjahu seli za pregovarački sto zarad formiranja vlade nacionalnog jedinstva

С.А.М.

15. 11. 2026. u 23:21

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LjUTI protivnici i dva lica Izraela Gadi Ajzenkot sa svojim blokom stranaka "Jašar" i doskorašnji premijer Benjamin Netanjahu sa svojim "Likudom" i koalicijom koju okuplja odlučili su da sednu za pregovarački sto i čak razmotre formiranje zajedničke vlade, vlade nacionalnog jedinstva.

ОНО КАД ЈЕ ИНТЕРЕС ДРЖАВЕ НА ПРВОМ МЕСТУ: Како су Ајзенкот и Нетанјаху сели за преговарачки сто зарад формирања владе националног јединства

profimedia/Tanjug/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Koalicija oko Likuda je na parlamentarnim izborima u Izraelu uzela 27 mandata u Knesetu, dok je Jašar osvojila 21. Ipak, poverenje za formiranje nove vlade dato je Gadiju Ajzenkotu, navodnom simbolu opozicije Benjaminu Netanjahuu.

Kao bomba je danas odjeknula vest da predstavnici dve najveće političke grupacije sedaju za pregovarački sto i razgovaraju. Nijedna strana nije izašla sa negativnim komentarima nakon razgovora, čak se i spekuliše da bi se mogla formirati vlada nacionalnog jedinstva, čijim nastankom jedino gube izigrani Arapi, koji su svoje poverenje i glasove dali Ajzenkotu. 

Foto: Tanjug/AP Photo/Baz Ratner

Gadi Ajzenkot

Možda nas u Srbiji iznenađuje ovakav sled okolnosti, naročito one koji su iole pratili predizbornu kampanju, gde su politički protivnici radili sve da diskredituju Benjamina Netanjahua, kao jednu od najvećih političkih ličnosti Izraela od njegovog nastanka. Ajzenkotova grupacija na kraju nije pobedila Likud, naprotiv, ali joj je dato poverenje, koje je on sada zauvek spreman da žrtvuje zarad opstanka Izraela.

Samo razgovor ove dve strane i slaba zelena svetla, manjak prozivki i opšti dijalog pokazuju šta je ljubav za državu i narod koji vodite, naročito u turbulentnim vremenima, u kojima je opstanak Izraela doveden pod znak pitanja zbog iranskih i terorističkih pretnji. Ajzenkot zna da bi formiranjem jedne velike vlade definitivno sebi potpisao politički kraj, dok bi Netanjahu ostao na istom. Opet, zna da je to možda jedini način da se sačuva izraelska borba za opstanak, te da polarizacije zemlje nije dobra; nije nikad, ali naročito ne u ovim trenucima.

Foto: Saeed Qaq / imago stock&people / Profimedia

Benjamin Netanjahu

Da se vlada Ajzenkot-Netanjahu i ne formira na kraju dana, ovakav sled okolnosti govori da će se u slučaju opasnosti po Izrael i dve strane medalje udružiti da ga spasu, jer politički različite opcije ne dele Jevreje na one koji su to manje ili više, nego na one koji ovako ili onako razmišljaju.

Lepo bi, uistinu, ujedno i čudno bilo da u Srbiji postoji isto tolika ljubav prema otadžbini. Iluzija, koja nam jedino preostaje u narednim mesecima. Nećemo naučiti od Jevreja, jer nema dovoljno ljubavi prema Srbiji. 

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