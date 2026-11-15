Svet

PORUKA IZ MINSKA: Beloruski koreni Kušnera mogu da pomognu u mirovnim pregovorima

Novosti online

15. 11. 2026. u 22:46

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BELORUSKI koreni Džareda Kušnera mogli bi da pomognu u mirovnim pregovorima Rusije, Ukrajine i SAD, izjavila je zvanična predstavnica predsednika Belorusije Natalija Ejsmont.

ПОРУКА ИЗ МИНСКА: Белоруски корени Кушнера могу да помогну у мировним преговорима

Foto: Kevin Dietsch/Getty images/Profimedia

„Odavno znamo da Kušner vuče korene iz Belorusije. Može li to da pomogne? O tome ne možemo da dajemo ocene. Ali sama činjenica da ti ljudi učestvuju u procesu može bar da nam ulije nadu. Toliko su aktivno i duboko uključeni da se, naravno, možemo samo nadati da će naši beloruski koreni odigrati svoju ulogu“, rekla je Ejsmont.

Kušnerovi porodični koreni vezani su za beloruski grad Novogrudok. Njegovi baka i deda po majčinoj liniji bili su Jevreji i tokom Drugog svetskog rata pobegli su iz geta u Novogrudoku. Kasnije su emigrirali u Sjedinjene Američke Države.

Izjava Ejsmont usledila je nakon trostranih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD, održanih 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.

(Sputnjik)

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