RUSI GRUNULI DVE TONE ČISTE SMRTI: Su-34 ostavili za sobom dve razorene brigade Oružanih snaga Ukrajine!
RUSKI lovci-bombarderi Su-34 izveli su napade na položaj za privremeno razmeštanje i centar za upravljanje dronovima dveju brigada Nacionalne garde Ukrajine, na teritoriji Donjecke Narodne Republike i Harkovske oblasti.
Snimak napada objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U blizini sela Bokovoje u Donjeckoj Narodnoj Republici, posada aviona Su-34 upotrebila je četiri avio-bombe FAB-500 opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje. Prema navodima resora, meta je bio položaj za privremeno razmeštanje 15. zasebne brigade Nacionalne garde Ukrajine.
Još jedan vazdušni udar izveden je u blizini mesta Lipci u Harkovskoj oblasti. Tom prilikom, ruske snage su ispalile dve lake vođene rakete H-39 na centar za upravljanje dronovima 13. zasebne brigade Nacionalne garde Ukrajine. Ministarstvo odbrane je potvrdilo uništenje tog objekta.
Prethodno su posade Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije napale koncentracije jedinica Oružanih snaga Ukrajine u blizini mesta Serdobino u Harkovskoj oblasti, koristeći avio-bombe tipa FAB. Pre napada, izviđačke snage su otkrile prisustvo ukrajinskih trupa u šumskim predelima.
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