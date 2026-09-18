Svet

FICO IPAK NE IDE U UKRAJINU: Ovo je razlog otkazivanja planiranog puta

Танјуг

18. 09. 2026. u 14:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLOVAČKI premijer Robert Fico otkazao je planirani put u Ukrajinu zbog bolesti, a na samitu Karpatske inicijative predstavljaće ga državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Marek Eštok, saopštila je danas kancelarija slovačke vlade.

ФИЦО ИПАК НЕ ИДЕ У УКРАЈИНУ: Ово је разлог отказивања планираног пута

Foto: Jakub Kotian / TASR / Profimedia

Fico je, osim sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i novim ukrajinskim premijerom Sergejem Koreckim, trebalo da se sastane i sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, prenosi TASR.

Tokom jučerašnje posete Prešovu, Fico je izrazio zabrinutost zbog razvoja sukoba u Ukrajini.

- Situacija nikada nije bila tako ozbiljna i napeta kada je reč o mogućnosti panevropskog vojnog sukoba kao što je sada. Nadam se da sutra uveče, kada se budem vraćao iz Ukrajine, neću da budem toliko skeptičan kao što sam sada - rekao je Fico.

On je istakao da ne želi da Slovačka bude uvučena u bilo kakav rat, navodeći to u kontekstu člana 5 Severnoatlantskog ugovora, prema kojem se oružani napad na jednu članicu NATO-a smatra napadom na sve članice.

- Da, deo smo NATO-a, to cenimo i posvećeni smo saradnji i ispunjavanju svojih obaveza, ali kao premijer učiniću sve što mogu da osiguram da Slovačka nikada ne bude uvučena u oružani sukob - rekao je Fico.

Samit Karpatske inicijative, koji traje do nedelje, okuplja predstavnike osam zemalja karpatskog regiona - Austrije, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke, Ukrajine i Srbije.

Cilj skupa je jačanje regionalne saradnje u oblastima bezbednosti, privrede i prekogranične saradnje.

U okviru samita biće održan i Karpatski ekonomski forum, posvećen privrednom potencijalu regiona, investicijama, energetici, prekograničnoj infrastrukturi, industrijskoj saradnji, turizmu i zaštiti prirode. Predviđeni su i investicioni forum, poslovni sajam i sastanci predstavnika kompanija i javnih institucija.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi

DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi