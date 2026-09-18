FICO IPAK NE IDE U UKRAJINU: Ovo je razlog otkazivanja planiranog puta

SLOVAČKI premijer Robert Fico otkazao je planirani put u Ukrajinu zbog bolesti, a na samitu Karpatske inicijative predstavljaće ga državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Marek Eštok, saopštila je danas kancelarija slovačke vlade.

Foto: Jakub Kotian / TASR / Profimedia

Fico je, osim sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i novim ukrajinskim premijerom Sergejem Koreckim, trebalo da se sastane i sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, prenosi TASR.

Tokom jučerašnje posete Prešovu, Fico je izrazio zabrinutost zbog razvoja sukoba u Ukrajini.

- Situacija nikada nije bila tako ozbiljna i napeta kada je reč o mogućnosti panevropskog vojnog sukoba kao što je sada. Nadam se da sutra uveče, kada se budem vraćao iz Ukrajine, neću da budem toliko skeptičan kao što sam sada - rekao je Fico.

On je istakao da ne želi da Slovačka bude uvučena u bilo kakav rat, navodeći to u kontekstu člana 5 Severnoatlantskog ugovora, prema kojem se oružani napad na jednu članicu NATO-a smatra napadom na sve članice.

- Da, deo smo NATO-a, to cenimo i posvećeni smo saradnji i ispunjavanju svojih obaveza, ali kao premijer učiniću sve što mogu da osiguram da Slovačka nikada ne bude uvučena u oružani sukob - rekao je Fico.

Samit Karpatske inicijative, koji traje do nedelje, okuplja predstavnike osam zemalja karpatskog regiona - Austrije, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke, Ukrajine i Srbije.

Cilj skupa je jačanje regionalne saradnje u oblastima bezbednosti, privrede i prekogranične saradnje.

U okviru samita biće održan i Karpatski ekonomski forum, posvećen privrednom potencijalu regiona, investicijama, energetici, prekograničnoj infrastrukturi, industrijskoj saradnji, turizmu i zaštiti prirode. Predviđeni su i investicioni forum, poslovni sajam i sastanci predstavnika kompanija i javnih institucija.

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