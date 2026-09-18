PAKISTAN PORUČIO HUTIMA: "Naša moralna i verska dužnost je da odbranimo Meku"

PAKISTANSKI ministar odbrane Kavaja Mujamed Asif izjavio je da će Pakistan reagovati ukoliko Meka bude napadnuta od strane militantne grupe Huti.

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Govoreći za pakistanski kanal Džio Njuz, Asif je rekao da Islamabad ostaje posvećen svojim obavezama prema Saudijskoj Arabiji, dodajući da je zaštita saudijske teritorije i islamskih svetih mesta trajna odgovornost Pakistana.

- Sporazum iz Meke se odnosi na nas i mi ćemo ispuniti svoju dužnost. Ako Meka bude napadnuta, nema potrebe za sporazumom kako bi je zaštitili - rekao je on.

Istakao je da ne veruje da bi Iran, kao država, podržao Hute na način koji bi doveo do otvaranja još jednog fronta u regionu.

- Ne mislim da će Iran kao država otvoriti još jedan front - rekao je Asif, dodajući da je Teheran već umešan u sukob u regionu.

Dodaje da je Pakistan preneo poruku saudijskih vlasti Iranu, u kojoj se izražava zabrinost Rijada zbog eskalacije napada militantne grupe Huti.

Pakistan je ranije potvrdio odbrambenu saradnju sa Saudijskom Arabijom i Turskom u okviru trilaternog sporazuma koji ima za cilj jačanje zajedničke zaštite.

Kraljevske saudijske vazduhoplovne snage presrele su dron grupe Huti pre nego što je u utorak uveče ušao u saudijski vazdušni prostor, saopštio je portparol u sredu.

Vlasti Saudijske Arabije su izdale upozorenje u Meki, prvi put od 2017. godine kada su Huti poslednji put pokušali da gađaju sveto mesto, kao i u gradovima Taif i Džedu, koje je posle nekoliko minuta ukinuto.

Vojni izvor iz redova Huta je u izjavi za jemensku agenciju SABA odbacio tvrdnje i naveo da su u pitanju "dezinformacije".

Najnoviji napadi označavaju nagli porast tenzija u sukobu koji traje još od 2015. godine, kada je Saudijska Arabija vojno intervenisala u Jemenu nakon što su Huti zauzeli Sanu i svrgnuli međunarodno priznatu vladu.