"NE MOŽE SE POGREŠITI": Vladimir Putin obavio glasačku dužnost

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je glasao onlajn na parlamentarnim izborima.

Foto: Printskrin RT Balkan

Prilikom glasanja, predsednik je prokomentarisao: "Ne može se pogrešiti".

U Rusiji su danas počeli trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu. Na osnovu rezultata glasanja biće raspodeljeno 20.700 poslaničkih mesta i rukovodećih pozicija u ruskim regionima. Među posmatračima su predstavnici 12 međunarodnih organizacija iz ZND, ODKB-a i BRIKS-a.

Više od milion milion birača glasalo je elektronskim putem na izborima za Državnu dumu u Moskvi, prema podacima operativnog štaba prestonice, a među njima je bio i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO