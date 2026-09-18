"NE MOŽE SE POGREŠITI": Vladimir Putin obavio glasačku dužnost
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je glasao onlajn na parlamentarnim izborima.
Prilikom glasanja, predsednik je prokomentarisao: "Ne može se pogrešiti".
U Rusiji su danas počeli trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu. Na osnovu rezultata glasanja biće raspodeljeno 20.700 poslaničkih mesta i rukovodećih pozicija u ruskim regionima. Među posmatračima su predstavnici 12 međunarodnih organizacija iz ZND, ODKB-a i BRIKS-a.
Više od milion milion birača glasalo je elektronskim putem na izborima za Državnu dumu u Moskvi, prema podacima operativnog štaba prestonice, a među njima je bio i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
(RT Balkan)
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