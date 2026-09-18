Svet

"NE MOŽE SE POGREŠITI": Vladimir Putin obavio glasačku dužnost

В.Н.

18. 09. 2026. u 14:19

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je glasao onlajn na parlamentarnim izborima.

НЕ МОЖЕ СЕ ПОГРЕШИТИ: Владимир Путин обавио гласачку дужност

Foto: Printskrin RT Balkan

Prilikom glasanja, predsednik je prokomentarisao: "Ne može se pogrešiti".

U Rusiji su danas počeli trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu. Na osnovu rezultata glasanja biće raspodeljeno 20.700 poslaničkih mesta i rukovodećih pozicija u ruskim regionima. Među posmatračima su predstavnici 12 međunarodnih organizacija iz ZND, ODKB-a i BRIKS-a.

Više od milion milion birača glasalo je elektronskim putem na izborima za Državnu dumu u Moskvi, prema podacima operativnog štaba prestonice, a među njima je bio i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

(RT Balkan)

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