AKO VOZITE KROZ OVAJ DEO EVROPE, BUDITE OPREZNI! U toku opasna prevara, prete kaznama od 3.000 evra

AKO vozite kroz Austriju, obratite pažnju na poruke koje dobijate u vezi sa vinjetom.

Foto: Tanjug/AP/Mohammed Zaatari

ASFINAG upozorava na novi talas prevara u kojima kriminalci vozačima prete kaznom od 3.000 evra, a zatim ih navode da ostave podatke sa platne kartice.

Prevaranti se predstavljaju kao ASFINAG i tvrde da je vozač koristio austrijske autoputeve bez važeće vinjete. Poruka izgleda kao da je stigla od zvanične službe, ali link u njoj vodi na lažnu stranicu napravljenu za krađu podataka.

U porukama se navodi da vozaču preti kazna od čak 3.000 evra zbog neplaćene putarine. Zatim se nudi jednostavno rešenje: navodna „retroaktivna“ kupovina desetodnevne vinjete za 12,36 evra.

Problem nastaje kada korisnik klikne na dugme za plaćanje. Umesto na zvaničnu stranicu ASFINAG-a, link vodi na lažnu internet stranicu koja pokušava da dođe do podataka sa kreditne ili debitne kartice.

Upravo je strah od velike kazne glavno oružje ove prevare. Vozač koji poveruje da zaista ima dug lako može da klikne na ponuđeni link i ostavi podatke misleći da rešava problem.

Kako da prepoznate lažnu poruku

ASFINAG upozorava da se ovakve poruke mogu prepoznati po nekoliko detalja. Pre svega, treba proveriti stvarnu adresu pošiljaoca, jer lažne poruke ne dolaze sa zvanične ASFINAG domene, iako mogu veoma uverljivo da oponašaju izgled njihovih mejlova.

Sumnjivi mogu biti i iznosi navedeni u poruci, posebno ako se ne poklapaju sa zvaničnim cenama austrijskih vinjeta i putarina.

Najvažnije je da ne klikćete na link iz poruke i ne unosite podatke sa kartice. Ako želite da kupite vinjetu ili proverite njenu važnost, koristite isključivo zvanični ASFINAG Mautshop ili proverena ovlašćena prodajna mesta.

ASFINAG je saopštio da preduzima tehničke i pravne mere protiv lažnih stranica i poruka. Vozači koji putuju kroz Austriju zato bi posebno trebalo da budu oprezni ako dobiju neočekivano upozorenje o navodnom dugu ili kazni.

(Telegraf.rs)

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