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ČAK SE I PUTIN OGLASIO, SPARTANCI BI POZAVIDELI: Ispovest ruskog vojnika koji je izveo nemoguće tokom unakrsne vatre obišla Rusiju

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 09. 2026. u 23:39

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UČESNIK SVO Anton Gusev ispričao je RIA Novostima kako je 2023. godine, tokom borbi u Marjinki u Donjeckoj Narodnoj Republici, pomogao trojici ruskih jurišnika da izađu iz unakrsne vatre Oružanih snaga Ukrajine.

ЧАК СЕ И ПУТИН ОГЛАСИО, СПАРТАНЦИ БИ ПОЗАВИДЕЛИ: Исповест руског војника који је извео немогуће током унакрсне ватре обишла Русију

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Prema Gusevljevim rečima, nalazio se u grupi za podršku jurišnoj trojci. Prilikom približavanja utvrđenom položaju, ruski vojnici su se našli između dva vatrena položaja protivnika.

 - Momci su se našli pod unakrsnom vatrom dve mitraljeske posade. Moj položaj se nalazio naspram jednog od vatrenih položaja i uspeo sam da ga potisnem. Zahvaljujući tome, grupa je uspela da se izvuče odatle u punom sastavu - ispričao je Gusev.

Nakon toga učestvovao je u evakuaciji vojnika, a zatim je preuzeo zadatak da do položaja dovede sledeću jurišnu grupu i zajedno sa njom se utvrdi.

Marjinka u DNR oslobođena je u decembru 2023. godine. Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je oslobađanje grada uspehom i istakao da su se ruski vojnici borili izuzetno dostojanstveno.

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