Svet

RUSI RAZNELI "ZELENOG ZMAJA": NATO oružje odletelo u vazduh u Ukrajini, pamti rat u Vijetnamu

Новости онлајн

16. 09. 2026. u 12:32

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RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage u zoni dejstava grupe „Sever” uništile oklopni transporter M113 američke proizvodnje.

РУСИ РАЗНЕЛИ ЗЕЛЕНОГ ЗМАЈА: НАТО оружје одлетело у ваздух у Украјини, памти рат у Вијетнаму

MOD Rusije

Ova vozila je američka vojska koristila tokom Vijetnamskog rata, kada su dobila nadimak „Zeleni zmaj”.

Prema navodima Ministarstva odbrane, M113 je nedavno uništen u zoni odgovornosti ruske grupe snaga „Sever”.

Prema izveštaju koji je Ministarstvo odbrane objavilo u sredu, 16. septembra, jedinice grupe „Sever” su tokom 24 sata uništile dva oklopna vozila, devet automobila i višecevni raketni sistem „Grad”. Takođe se navodi da je neprijatelj izgubio više od 220 boraca u zoni odgovornosti ove ruske grupe.

Ranije je saopšteno da je ruska vojska uništila „mašinu apokalipse” Oružanih snaga Ukrajine u zoni dejstava grupe „Sever”.

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