RUSI RAZNELI "ZELENOG ZMAJA": NATO oružje odletelo u vazduh u Ukrajini, pamti rat u Vijetnamu
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage u zoni dejstava grupe „Sever” uništile oklopni transporter M113 američke proizvodnje.
Ova vozila je američka vojska koristila tokom Vijetnamskog rata, kada su dobila nadimak „Zeleni zmaj”.
Prema navodima Ministarstva odbrane, M113 je nedavno uništen u zoni odgovornosti ruske grupe snaga „Sever”.
Prema izveštaju koji je Ministarstvo odbrane objavilo u sredu, 16. septembra, jedinice grupe „Sever” su tokom 24 sata uništile dva oklopna vozila, devet automobila i višecevni raketni sistem „Grad”. Takođe se navodi da je neprijatelj izgubio više od 220 boraca u zoni odgovornosti ove ruske grupe.
Ranije je saopšteno da je ruska vojska uništila „mašinu apokalipse” Oružanih snaga Ukrajine u zoni dejstava grupe „Sever”.
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